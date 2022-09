Na sexta-feira passada, a companhia teve de cancelar quase todos os voos de Frankfurt e Munique devido à paralisação dos pilotos.

Pilotos da Lufthansa fazem nova greve esta semana

AFP

Os pilotos da companhia aérea alemã Lufthansa volta a fazer nova greve esta quarta e quinta-feira como parte das negociações salariais com a empresa.

A greve abrange o transporte de passageiros e de carga, este último um setor altamente lucrativo e que se tornou um pilar do grupo durante a pandemia da covid-19.

Na sexta-feira passada, a companhia teve de cancelar quase todos os voos de Frankfurt e Munique - os seus dois hubs na Alemanha - devido à paralisação dos pilotos.

"Ao contrário dos anúncios, a Lufhansa não se voltou para nós e não apresentou uma nova oferta", disse o sindicato Vereinigung Cockpit numa declaração. "Uma nova greve só pode ser evitada através de uma oferta séria".

Os pilotos da empresa exigem um aumento salarial de 5,5%, compensação automática pela inflação e uma atualização da grelha salarial.

A nova greve surge depois de um verão difícil para a indústria de aviação devido à falta de pessoal nos aeroportos e à greve da tripulação de terra da companhia no final de julho, que também imobilizou centenas de voos.

A maior companhia aérea da Europa tem cerca de 5.500 pilotos nas suas operações de passageiros e carga. O Vereinigung Cockpit é o único sindicato que os representa.



O grupo diz ter proposto que os seus pilotos "obtenham um aumento total de 900 euros por mês em duas fases". Cerca de 95% dos membros do Vereinigung Cockpit participaram na greve de finais de julho.

Ao mesmo tempo, o grupo chegou a um acordo com o sindicato Verdi em representação do pessoal de terra no início de agosto. Estes trabalhadores vão receber um aumento de 200 euros por mês, seguido de mais 2,5% no início de 2023, e outros 2,5% em julho de 2023.

