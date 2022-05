Além da Córsega, de onde é originário, o 'Petit Bar' estará envolvido em delitos cometidos em França, Hong Kong, Singapura, Suíça, Luxemburgo e Panamá.

Mundo 2 min.

Córsega

'Petit Bar'. Justiça francesa quer neutralizar gangue que operou no Luxemburgo

Redação Há vários anos que investigadores e magistrados trabalham para neutralizar o bando criminoso 'Petit Bar', acusado de tráfico de droga, extorsão e homicídio. Sediado na Córsega, tem várias ramificações internacionais e estará ligado a delitos cometidos em França, Hong Kong, Singapura, Suíça, Luxemburgo e Panamá.

No centro da investigação, estão acusações como "manipulação de dinheiro e numerosos movimentos financeiros internacionais e investimentos imobiliários suspeitos", referiu o procurador Dominique Laurens, de Marselha, em 2021, segndo uma das atas dos procedimentos judiciais consultados pela AFP.

O representante revelou, também, que foram acusadas várias pessoas envolvidas em operações de branqueamento de capitais "através de transferências bancárias na China", a par de outros atos cometidos em França, Hong Kong, Singapura, Suíça, Luxemburgo e Panamá.

De acordo com a AFP, vários empresários, um advogado e um polícia foram constituídos arguidos por suspeita de cumplicidade nos crimes, que diziam respeito a "48 milhões em offshores e investimentos imobiliários", segundo o diário francês Le Monde.

Vários processos em curso

Há vários anos que a justiça francesa tenta neutralizar o 'Petit Bar' — designado com o nome de um café no centro de Ajaccio que era frequentado por alguns dos seus membros, e que entretanto foi rebatizado —, e já conseguiu condená-lo por um homicídio e julgá-lo por outros, graças às informações divulgadas por um antigo "ajudante" do gangue que se tornou o "primeiro arrependido francês".

Patrick Giovanni, que seria "responsável pela manutenção do stock de drogas e/ou armas da organização criminosa", de acordo com o processo Sollacaro, começou a colaborar com a justiça em 2015, assegurando que tinha ouvido as confissões de Jacques Santoni, líder do grupo, que teria sido o responsável por encomendar três homicídios, de Antoine Nivaggioni, antiga figura do nacionalismo corso que se tinha tornado empresário e era próximo do político e dirigente desportivo Alain Orsoni; de Jacques Nacer, presidente da Câmara de Comércio e da Indústria da Córsega do Sul; e do advogado Antoine Sollacaro.

Santoni estaria também envolvido numa tentativa de assassinato contra Charles Cervioni, próximo de Alain Orsoni. O líder do 'Petit Bar' ainda não foi julgado pelo assassinato de Antoine Nivaggioni, a 18 de outubro de 2010, já que o caso foi suspenso por razões médicas. Contudo, um dos alegados atiradores, Eric Coppolani, foi condenado a 30 anos de prisão.

Busca pelo monopólio da riqueza

Os membros do gangue estão a ser alvo de vários outros processos, como o que diz respeito ao homicídio de Antoine Sollacaro, cuja ordem de acusação data de 28 de janeiro de 2022, segundo a AFP.

Nesse documento, o gangue, nascido no início dos anos 2000, é descrito como "uma organização criminosa hierarquicamente organizada em torno do líder do clã, Jacques Santoni". O seu objetivo seria "estender o seu domínio sobre o tecido económico" do sul da ilha e "assumir o controlo da cidade de Ajaccio" e dos seus "recursos financeiros", eliminando indivíduos que "representassem um obstáculo ao desejo hegemónico da organização", nomeadamente um outro clã que seria alegadamente liderado por Alain Orsoni.

*com AFP

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.