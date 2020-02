Religioso, veterano do Afeganistão, gay, poliglota e com apenas 37 anos de idade quer ser o mais jovem presidente dos Estados Unidos

Pete Buttigieg, a surpresa das primárias democratas

Com o caos instalado depois do fracasso da primeira jornada das primárias dos democratas para eleger o seu candidato à presidência dos Estados Unidos, a principal surpresa durante a contagem dos votos não está a ser o fracasso de Joe Biden perante o avanço de Bernie Sanders mas a irrupção de Pete Buttigieg.

O pré-candidato democrata chamou a atenção quando lamentou o incêndio de Notre Dame ou quando defendeu a imigração em espanhol mostrando que domina a arte de falar várias línguas. Também se destacou por afirmar que tem mais experiência militar que qualquer um dos presidentes desde George H. W. Bush. Se a isto acrescentarmos o facto de ser gay e de defender a sua fé cristã em concertos de piano, o presidente da Câmara Municipal de South Bend, uma cidade de 100 mil habitantes no estado conservador de Indiana, entende-se por que tem todos os ingredientes para ambicionar ser o mais jovem dos presidentes dos Estados Unidos.

Em apenas três meses, a popularidade de Buttigieg saltou dos 0% que obteve em fevereiro do ano passado numa sondagem para o terceiro lugar tanto no seu estado como em todo o país, atrás do candidato mais à esquerda, Bernie Sanders, e de Joe Biden, ex-vice-presidente de Barack Obama.

Apesar do desastre em que se transformou a primeira eleição das primárias no Iowa, o termómetro político dos resultados oficiais pode ajudar alguns dos candidatos a decidir o seu próprio futuro. É o caso de Pete Buttigieg. Até o dinheiro que tem entrado na campanha disparou. Passou 120 mil dólares em janeiro do ano passado em janeiro para fechar o primeiro trimestre com 7 milhões.

Buttigieg tenta falar pouco sobre Donald Trump. De acordo com o El País, quando no final de março participou num programa com perguntas abertas do público na CNN, uma das suas primeiras grandes aparições na televisão, defendeu-se bem: respondeu rápido, sorriu o suficiente para parecer um candidato sociável e, como sempre, não pronunciou o nome do presidente porque "não é sobre ele" de que se trata esta campanha. Defendeu que o sistema eleitoral devia mudar para que "ganhe aquele que consiga mais votos". Isto significaria eliminar o atual sistema de colégios eleitorais que custou a presidência a Hillary Clinton. Depois deste programa, duplicou os seus seguidores no Twitter, que estão perto do milhão, e aumentou seis vezes o número de janeiro. O "candidato de laboratório", como alguns o chamam, parece ter destronado Beto O'Rourke da sua posição como fenómeno democrata, um ano e meio antes das eleições.

Diz o El País, que Pete Buttigieg aprendeu norueguês só para poder ler Erlend Loe na versão original. Filho de mãe norte-americana e de pai maltês, habituou-se cedo aos prémios. No seu último ano, o então presidente de classe ganhou um concurso na Biblioteca John F. Kennedy para um ensaio sobre um dos seus atuais rivais: Bernie Sanders. Buttigieg alertou para "uma preocupante tendência ao cinismo" na política e destacou o papel do então congressista - e agora senador - de Vermont, "um exemplo notável e inspirador de integridade". "A coragem de Sanders é evidente na primeira palavra que ele usa para se descrever: socialista", escreveu num texto que lhe valeu o cumprimento pessoal de Caroline Kennedy, a única filha viva do casamento de John e Jackie Kennedy.

Em criança, sonhava em ser piloto de aviões. Depois estudou história e literatura em Harvard e, com a ajuda da prestigiada bolsa Rhodes, estudou filosofia, política e economia em Oxford. Com uma bateria de prémios e homenagens ao seu nome, segundo o El País, trabalhou durante três anos na consultoria McKinsey e depois desistiu para voltar à sua pequena cidade. Queria ser Tesoureiro do Estado mas o conservador Richard Mourdock venceu-o. Então, decidiu começar por baixo e, em 2011, tornou-se o mais jovem autarca da sua cidade South Bend. Surpreendeu antes de concorrer à reeleição, num estado governado pelo ultra-religioso e atual vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, ao anunciar que era gay. Fê-lo aos 33 anos de idade, depois de servir as forças armadas no Afeganistão como oficial dos serviços secretos da Marinha.

O jovem do Midwest assumiu a sua orientação sexual quando ainda era legal em várias cidades do Indiana despedir alguém pelo simples facto de ser gay. O autarca chegou a pensar que servir no exército e ser eleito era “totalmente incompatível” com a sua sexualidade mas na reeleição alcançou 80% dos votos, mais seis pontos do que na primeira eleição.

Nos dois mandatos em que governou South Bend conseguiu diminuir a taxa de desemprego e promover a transição na economia local assente na indústria transformadora para tecnologia de ponta. Mas os republicanos apelidam-no de Peter Part-time por se ter ausentado da autarquia para servir no Afeganistão e para concorrer à presidência do Comité Nacional Democrático sem sucesso.

