Dois agentes estão sob custódia depois de terem disparado sobre um homem de 49 anos que vivia na rua e que os terá ameaçado com uma arma.

França

Pessoa sem-abrigo morta a tiro pela polícia em Paris

Dois agentes da polícia foram detidos este domingo à noite, por suspeitas de terem disparado mortalmente contra uma pessoa sem-abrigo que os "ameaçou", no 11º arrondissement de Paris.

O homem de 49 anos de idade, que, segundo uma fonte próxima do caso, vivia na rua, morreu depois de ter sido baleado quatro vezes por dois agentes.

Um dos agentes disparou uma vez, tendo o outro disparado os restantes tiros, referiu outra fonte próxima do caso à AFP, no domingo.

A situação ocorreu pouco depois das 20h perto da Place de la République.

De acordo com os primeiros elementos da investigação, que ainda carecem de confirmação, o sem-abrigo terá ameaçado primeiro um cão com uma pistola. Quando os dois polícias, que estavam em patrulha, se aproximaram do indivíduo, este ter-se-á virado para eles e terá apontado uma arma, segundo revelou uma outra fonte próxima do caso. Terá sido nessa altura que os agentes dispararam contra o homem de 49 anos.

"Ele não terá dito nada em particular aos agentes, mas foi de facto ameaçador", referiu fonte policial no domingo.

As autoridades abriram duas investigações. Uma por "tentativa de homicídio de autoridade pública", que foi atribuída ao segundo departamento da polícia judiciária parisiense e que deverá esclarecer os motivos que terão levado o homem de 49 anos a apontar a arma aos agentes, disse o Ministério Público de Paris.

A outra investigação está nas nas mãos da Inspeção-Geral da Polícia Nacional (IGPN) e diz respeito aos disparos efetuados pelos dois agentes da polícia, tendo sido aberto inquérito por "violência intencional resultando em morte sem intenção de matar".

