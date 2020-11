Com vídeo. Numa tensa noite em que o parlamento aprovou a queda do chefe de Estado, o deputado Ricardo Burga recebeu um soco com violência quando falava aos jornalistas.

Peru. Deputado esmurrado antes de destituição do presidente Martin Vizcarra

Com vídeo. Numa tensa noite em que o parlamento aprovou a queda do chefe de Estado, o deputado Ricardo Burga recebeu um soco com violência quando falava aos jornalistas.

A noite adivinhava-se tensa. Pela segunda vez, o parlamento peruano ia pronunciar-se sobre uma moção de demissão do presidente daquele país andino. Se Martin Vizcarra tinha conseguido segurar o lugar há uns meses, desta vez adivinhava-se difícil o desafio do chefe de Estado, que está a ser investigado por um caso de corrupção.

Fora do parlamento, Ricardo Burga, deputado e porta-voz da Ação Popular, um mais críticos com a presidência, fazia uma declaração à imprensa quando recebeu um soco com violência. O agressor ainda tentou fugir do local misturando-se no meio da multidão mas foi detido pouco depois.

[EN VIVO] Un hombre golpeó en el rostro al congresista Ricardo Burga mientras declaraba a la prensa en los exteriores del Congreso ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/kLmoNM8GlH — Canal N (@canalN_) November 10, 2020

A tensa sessão parlamentar acabou com a queda do presidente peruano devido a "incapacidade moral" enquanto decorre uma investigação liderada pelo Ministério Público por um alegado caso de corrupção na construção de um hospital, quando era governador regional de Moquegua, a apenas cinco meses das eleições presidenciais.

Com a destituição Martin Vizcarra, o presidente do parlamento vai assumir a liderança do governo até ao fim do atual mandato, que termina em julho de 2021.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.