A feliz contemplada estava a assistir ao tradicional sorteio da lotaria de Natal, com os dois filhos menores, quando descobriu que tinha acabado de ganhar 400 mil euros.

Espanha

Perla, a imigrante desempregada que ganhou a lotaria espanhola

Redação A feliz contemplada estava a assistir ao tradicional sorteio da lotaria de Natal, com os dois filhos menores, quando descobriu que tinha acabado de ganhar 400 mil euros.

Perla Gavidia, imigrante do Peru, há 20 anos radicada em Espanha, desempregada há três, foi uma das vencedoras da tradicional lotaria de Natal espanhola, o "El Gordo", com o seu bilhete décimo a valer-lhe 400 mil euros.



Para esta peruana foi um sonho tornado realidade. "Eu sabia que este ano me ia tocar, sonhei com isso", declarou a imigrante citada pelo El País, na quarta-feira, logo após ter descoberto ser uma das felizes contempladas. A sua esperança foi tal que Perla foi juntamente com os dois filhos menores assistir ao vivo ao sorteio do "El Gordo" no Teatro Real, em Madrid.

E, foi logo ali, na plateia, que Perla soube que tinha um bilhete vencedor. Segundos depois do anúncio do número do seu bilhete, a imigrante explodiu de alegria e toda a sala soube que era uma das vencedoras.

Casal britânico ganha Euromilhões e pode finalmente casar-se Elly Land e Karl Ward, pais de dois filhos, estão noivos há 15 anos, mas por falta de dinheiro têm adiado o casamento.

Casa e estudos

Ao seu lado, os dois filhos desataram a chorar de felicidade. "Vou comprar uma casa e vou poder dar estudos aos meus filhos, que é o que mais quero", revelou a imigrante, em lágrimas, ainda no Teatro Real. “Outra parte será para a Igreja. Sou muito católica", acrescentou Perla Gavidia, que há três anos sobrevive com o subsídio de desemprego.

Durante 20 anos, a peruana trabalhou na cafetaria do Palácio da Moncloa, a sede do governo espanhol, na "casa do governo do sr. Sánchez", como contou. Só que há três anos, a empresa subcontratada para a qual trabalhava perdeu o contrato da cafetaria e Perla ficou sem emprego.

Logo após a explosão de alegria da imigrante no Teatro Real, os funcionários perceberam que tinham ali um dos vencedores do "El Gordo" e imediatamente a retiraram da sala, para a proteger. Mesmo assim, Perla ainda aceitou contar a sua alegria aos jornalistas presentes.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.