Perigoso soldado belga em fuga. Luxemburgo ajuda nas buscas

Uma elite da polícia do Grão-Ducado está a colaborar na caça a um perigoso soldado belga neonazi, que está armado e em fuga há quatro dias na Bélgica.

Paula SANTOS FERREIRA Uma elite da polícia do Grão-Ducado está a colaborar na caça a um perigoso soldado belga neonazi, que está armado e em fuga há quatro dias na Bélgica.

Jurgen Conings, 46 anos, soldado armado, perigoso, com ligações à extrema-direita está a ser ativamente procurado na Flandres, Bélgica desde segunda-feira, por mais de 400 agentes, após ter fugido do seu quartel, num jipe carregado com um arsenal de armas.

Conings ameaçou atacar instituições belgas e o virologista Marc Van Ranst, devido à adoção das medidas de prevenção anti-covid, que como diz “lhe tiraram a liberdade”. Este “soldado neonazi” é considerado uma “pessoa muito perigosa”.



Além dos 150 polícias e 200 militares belgas no terreno, a Bélgica pediu ajuda aos países vizinhos para esta caça ao homem, estando já também no terreno unidades especiais das polícias do Luxemburgo, Alemanha e Países Baixos.

Na terça-feira, à tarde o seu jipe foi encontrado junto ao Parque Nacional de Hoge Kempen, Flandres, de 12 mil hectares. Dentro do SUV abandonado, Conings deixou quatro lançadores de mísseis e munições. Este parque de 12 mil hectares e arredores, na província de Limburg, perto da fronteira com os Países Baixos, está a ser passado a pente fino.

"Violento e perigoso"

A polícia considera que o “rambo” belga, como o batizou alguma imprensa internacional, fugiu armado e por isso pediu a quem pudesse avistar o soldado para não se aproximar dele.

“Há indícios de que ele é violento e, nas últimas 24 horas, surgiram evidências de que o homem representa uma ameaça grave”, declarou também o ministro da Justiça, Vincent Van Quickenborne, ao VTM Nieuws. Segundo as investigações, Conings estaria armado com uma submetralhadora FN P90 e uma pistola. O virologista ameaçado pelo soldado foi colocado em um local seguro com sua família.

Também o ministério público federal, citado pela AFP reafirmou que este soldado veterano, como missões realizadas no Kosovo, Iraque e Afeganistão, "provavelmente ainda está na posse de armas mais leves" e por isso continua, “potencialmente perigoso”.

Na segunda-feira, o soldado de cabeça rapada foi visto pela última vez no quartel em Leopoldsburg, na província de Limburg, e depois desapareceu. Segundo informaram as autoridades da sua base militar desapareceram várias pistolas e armas automáticas, um colete antibalas e um arsenal suficiente para “uma pequena guerra”.

Ameaças pelo facebook

A Ministra da Defesa Ludivine Dedonder admitiu no Parlamento que Conings tinha sido sancionado pelos seus superiores em 2020 após "fazer comentários racistas" e "fazer ameaças" no Facebook. Teria mesmo sido apresentada uma uma queixa, a qual, segundo a governante, tinha sido indeferida.

Na ocasião, Dedonder realçou que tudo isto "aparentemente não foi suficiente para negar-lhe o acesso a armas e munições", cita o Luxembuger Wort.

Por sua vez, o virologista Marc Van Ranst e toda a sua família que foram ameaçados por Conings, foram levados para um local seguro onde se encontram sob proteção policial. Van Ranst tem sido um amplo defensor da vacina e das medidas de prevenção contra a covid adotadas pelo governo belga e o soldado já o tinha ameaçado antes.

Van Ranst já tinha escrito no Twitter: "Ser contra as medidas de restrição e contra as vacinas coincide muitas vezes com a glorificação da violência e o racismo brutal... Deixemos uma coisa clara: tais ameaças não me impressionam”.

Covid-19. Duas centenas protestaram contra uso de máscara em Bruxelas Os manifestantes exigiram desta medida obrigatória, que entrou em vigor esta semana na capital belga, e a demissão de especialistas em saúde pública que aconselham o Governo.

Soldado identificado como terrorista

O “rambo” belga também já estava identificado pela agência belga de investigação de ameaças terroristas há cerca de três meses, admitiu o Primeiro-Ministro Alexander De Croo.

Jurgen Conings não é o único soldado belga com “simpatias de extrema-direita”, ao todo são “cerca de trinta” membros do exército belga monitorizado pelos serviços secretos militares por partilhares estas mesmas ideologias, de acordo com fontes oficiais. Até ao momento os 400 agentes belgas com as equipas luxemburguesas, alemãs e dos países baixos continuam a palmilhar a zona onde poderá estar escondido o soldado veterano que de acordo com as autoridades tem treino para sobreviver na floresta vários dias escondido.

