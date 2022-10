Após o regresso a Portugal da Virgem Peregrina que durante sete meses esteve na Ucrânia, uma nova escultura será enviada para o país para continuar a peregrinação das orações para a paz.

Peregrinação da Virgem de Fátima por todas as zonas seguras da Ucrânia

Após o regresso a Portugal da Virgem Peregrina que durante sete meses esteve na Ucrânia, uma nova escultura será enviada para o país para continuar a peregrinação das orações para a paz.

A Igreja Greco-Católica de Lviv, na Ucrânia, está a estudar a realização de uma peregrinação da imagem da Virgem de Fátima pelas zonas daquele país onde existir segurança, informou o Santuário de Fátima.

O anúncio foi feito após o regresso ao santuário da imagem n.º 13 da Virgem Peregrina, na tarde de quarta-feira, depois de ter passado por 15 lugares na Ucrânia, nos últimos sete meses. Para a Ucrânia segue, agora, a imagem de Nossa Senhora de Fátima que foi benzida no dia 13 de maio, no final da peregrinação do aniversária ao santuário.

Na ocasião, o reitor do Santuário de Fátima, padre Carlos Cabecinhas, explicou que, na sequência da deslocação da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima à Ucrânia, onde se encontrava desde 17 de março, o arcebispo da Igreja Greco-Católica de Lviv pediu o prolongamento da peregrinação por terras ucranianas, “ou a cedência da imagem” a título definitivo.

O Santuário de Fátima deu resposta negativa ao pedido para a cedência definitiva da imagem, “por uma questão de princípio, mas decidiu, de imediato, oferecer uma imagem idêntica à diocese de Lviv”, o que agora aconteceu.

Segundo informação do Santuário, a peregrinação está a ser estudada com o apoio da Missão Fátima-Ucrânia.

Milhares rezaram à Virgem

“Agora que a escultura de Nossa Senhora de Fátima é ucraniana, vamos procurar que ela percorra o país”, disse à Sala de Imprensa do Santuário o padre Vasyl Bilash, um dos responsáveis pela peregrinação em Lviv.

O sacerdote recordou a peregrinação da imagem de Fátima nos últimos sete meses, considerando que “foi um sinal de esperança que chegou à Ucrânia”.

“Milhares de pessoas rezaram diante desta imagem e muitas, que estavam assustadas e tinham já desistido da vida diante da guerra e das perdas que sofreram, voltaram a acreditar que será possível vencer a guerra e libertar a Ucrânia da ocupação russa”, disse o sacerdote.

Refugiados ucranianos rezam pela paz no santuário de Fátima

A Imagem n.º 13 da Virgem Peregrina de Fátima chegou à igreja de Nossa Senhora da Natividade, em Lviv, em 17 de março, tendo sido recebida por milhares de crentes que, durante nove dias, conseguiram promover uma novena que culminou com a consagração da Ucrânia e da Rússia ao Imaculado Coração de Maria, numa igreja “intimamente ligada a Fátima”.

O reitor do santuário, que, na quarta-feira, recebeu a comitiva ucraniana, lembrou a oração “permanente e diária” que se tem feito no santuário desde o início da guerra e prometeu “comunhão e união” com a Ucrânia.

“Continuaremos a rezar por vós. Quero que saibam que não estão sozinhos!” disse o sacerdote.

Para responder aos pedidos provenientes de todo o mundo, foram, entretanto, feitas 13 réplicas da primeira Imagem Peregrina.



