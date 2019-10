De acordo com o Comando Central dos Estados Unidos, foram mortos seis membros do ISIS, quatro mulheres e dois homens, incluindo o líder do Estado Islâmico (ISIS) e as duas crianças que morreram quando se fez explodir.

Mundo 1

Pentágono divulga imagens de ataque que matou al-Baghdadi

De acordo com o Comando Central dos Estados Unidos, foram mortos seis membros do ISIS, quatro mulheres e dois homens, incluindo o líder do Estado Islâmico (ISIS) e as duas crianças que morreram quando se fez explodir.

Os vídeos e fotografias do ataque das forças de elite dos EUA contra Abu Bakr al-Baghdadi, líder do ISIS, que morreu no fim-de-semana passado ao detonar um colete explosivo, foram tornados públicos pelo Pentágono na quarta-feira.



"...at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault."

- Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/SkrtHNDs7w — U.S. Central Command (@CENTCOM) 30 October 2019

Os vídeos, gravados com um drone, mostram um grupo de uma dezena de soldados a fazer a aproximação do local onde o objetivo estava escondido. Tudo aconteceu na região síria de Idlib, perto da fronteira turca, e há também imagens de ataques aéreos realizados com F-15 e drones que explodiram o edifício depois de os soldados se afastarem do edifício.

Segundo o El País, o general Kenneth McKenzie, chefe do Comando Central dos EUA, explicou que, antes de entrar, os soldados enfrentaram "quatro mulheres e dois homens". "Não responderam às ordens em árabe para se renderem" e foram executados, afirmou. "Uma vez no interior do complexo, as forças americanas encontraram Al Baghdadi escondido num túnel. Quando a sua captura estava iminente, Al Bagdhadi detonou uma bomba presa ao corpo, matando-se e a duas crianças pequenas que estavam com ele", acrescentou.

McKenzie explicou ainda que, num primeiro momento, os norte-americanos pensavam que eram três crianças mas depois perceberam que eram apenas duas. No total, "seis membros do ISIS morreram, quatro mulheres e dois homens, incluindo al Bagdadi. Isto para além dos dois menores mortos pela explosão de al Baghdadi. "Onze crianças foram protegidas pelas forças de assalto e dois homens foram presos e retirados do local", concluiu.

McKenzie confirmou que os comandos apreenderam documentos e material eletrónico. Depois regressaram aos helicópteros e destruíram o complexo com vários mísseis. As forças que levaram a cabo o ataque estavam estacionadas na Síria.

O general recordou ainda o cão envolvido na operação que nos últimos dias recebeu elogios do presidente Trump. McKenzie explicou que se trata de "um veterano de quatro anos" que já havia participado em 50 missões de combate e que foi ferido quando ficou exposto a cabos elétricos depois de al Bagdhadi detonar a bomba. O cão voltou agora ao serviço.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.