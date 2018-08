Segundo o relatório, divulgado hoje em Washington, nos últimos três anos o Exército chinês "alargou rapidamente o raio de ação dos seus bombardeiros, estando provavelmente a treinar para atingir alvos dos EUA ou dos seus aliados".

Pentágono afirma: China está a treinar para atingir alvos dos EUA

Segundo o relatório, divulgado hoje em Washington, nos últimos três anos o Exército chinês "alargou rapidamente o raio de ação dos seus bombardeiros, estando provavelmente a treinar para atingir alvos dos EUA ou dos seus aliados".

A China ampliou as capacidades da sua força aérea e "provavelmente" está a treinar para atingir alvos dos EUA no Pacífico, incluindo o território de Guam, de acordo com um relatório do Pentágono sobre as capacidades militares chinesas.

Segundo o relatório, divulgado hoje em Washington, nos últimos três anos o Exército chinês "alargou rapidamente o raio de ação dos seus bombardeiros, estando provavelmente a treinar para atingir alvos dos EUA ou dos seus aliados", lê-se na análise anual feita pelo Departamento de Estado norte-americano para os deputados.

Pequim "poderia continuar a alargar o seu raio de ação para além da primeira linha de ilhas e demonstrar a sua capacidade de atacar as forças dos EUA e aliados no Oceano Pacífico, incluindo Guam", um território norte-americano entre a China e os Estados Unidos.

O documento, divulgado hoje pelas agências de informação internacionais, refere ainda que a China não reivindicou nenhuma novo território no chamado Mar da China no ano passado, mas continuou a desenvolver a infraestrutura militar em ilhas como o arquipélago Paracel e várias pequenas ilhas e recifes.

LUSA



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.