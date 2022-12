Ilya Yashin foi condenado a oito anos e meio de prisão por ter criticado a ofensiva militar na Ucrânia.

Rússia

Pena pesada para opositor de Putin que denunciou 'assassinato de civis' em Bucha

AFP Ilya Yashin foi condenado a oito anos e meio de prisão por ter criticado a ofensiva militar na Ucrânia.

Um tribunal de Moscovo condenou esta sexta-feira o ativista da oposição Ilya Yashin a oito anos e meio de prisão por ter criticado a ofensiva militar na Ucrânia, num julgamento que ilustra o clima de repressão que se vive na Rússia.

O homem de 39 anos estava em julgamento por denunciar, numa emissão ao vivo no YouTube, "o assassinato de civis" na cidade ucraniana de Bucha, perto de Kiev, onde o exército russo foi acusado de abusos, o que Moscovo nega.

O tribunal considerou o adversário de Putin culpado de divulgar "informações falsas" sobre o exército e condenou-o a oito anos e meio de prisão, de acordo com um correspondente da AFP. O procurador tinha pedido nove anos de prisão.

Yashin recebeu a sentença com risos, enquanto os seus apoiantes gritavam indignados na sala de audiências. "Vais sair antes disso. Não desesperes", gritou um deles.

O julgamento foi seguido de perto na Rússia, uma vez que foi um dos últimos opositores russos proeminentes a não ter fugido do país ou a não ter sido preso.

Paralelamente à invasão da Ucrânia, o Kremlin acelerou a repressão dentro da Rússia, perseguindo aqueles que contestam a operação militar.

"Veredito vergonhoso"

O opositor do Kremlin, Alexei Navalny, que tem cumprido uma longa pena de prisão desde o início de 2021 após ter sobrevivido a um envenenamento descreveu a sentença como "vergonhosa" numa publicação no Instagram.

Num sinal da tensão que se vive na Rússia, o julgamento de Yashin foi marcado por várias explosões e por um confronto entre os agentes de segurança do tribunal e o pai de Ilya Yashin.





"Impunidade"

Yashin foi detido em junho e colocado em prisão preventiva no mês seguinte. Chegou ao tribunal na sexta-feira a sorrir, piscando e acenando para a sua família e amigos, e até brincou com a situação.

"Penso que o juiz não quer ler o veredito", afirmou, uma vez que o magistrado se atrasou na entrada para a sala de audiências.

O opositor de Putin foi acusado com base em artigos do código penal introduzidos pouco depois do início da ofensiva na Ucrânia, que punem aqueles que "desacreditam" o exército russo ou "publicam informações falsas" sobre as suas ações.

Os artigos são vagos e o seu alcance é muito amplo. Os críticos do Kremlin vêem-nos como um instrumento de "captura" para abafar as vozes de todos aqueles que se opõem à intervenção militar na Ucrânia.

Apesar da detenção, Yashin continuou a ser crítico das autoridades e a denunciar a ofensiva do exército lançada em fevereiro.

No início de novembro, acusou os juízes russos de serem "servidores" do governo e de darem a Putin uma "sensação de impunidade".

Numa outra audiência, explicou a sua recusa em fugir da Rússia, afirmando: "Amo o meu país e estou pronto a sacrificar a minha liberdade para viver aqui. (...). Sou um patriota".

Yashin era próximo da figura da oposição Boris Nemtsov, assassinado em 2015, e do ativista anti-corrupção Alexei Navalny.

O julgamento foi um dos vários processos judiciais contra políticos da oposição ou indivíduos que criticaram a intervenção russa na Ucrânia.

Em julho, um deputado da oposição da cidade de Moscovo, Alexei Gorinov, foi julgado por divulgar "informações falsas" sobre o exército russo. Foi condenado a sete anos de prisão.

