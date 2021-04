Relatório da Amnistia Internacional assinala descida global da aplicação da pena capital, em 2020, mas há quatro estados que, sozinhos, são responsáveis por mais de 80% dessas condenações em todo o mundo.

Mundo 2 min.

Pena de morte. Estes são os cinco países com mais execuções

Ana TOMÁS Relatório da Amnistia Internacional assinala descida global da aplicação da pena capital, em 2020, mas há quatro estados que, sozinhos, são responsáveis por mais de 80% dessas condenações em todo o mundo.

O número de execuções por pena de morte, no mundo, continuou a descer pelo terceiro ano consecutivo, em 2020, registando o valor mais baixo em 10 anos, segundo o relatório da Amnistia Internacional, divulgado esta quarta-feira.

Ainda assim, esta prática continua a ser aplicada em vários países do mundo e há cinco que se destacam, com um peso superior a 80% do total de execuções.

As estatísticas da Amnistia Internacional sobre todas as execuções registadas não incluem as execuções que tiveram lugar na China, mas o organismo estima que o país realiza vários milhares de execuções por ano, o que faz dele o líder mundial no maior número de casos, à frente do Irão (246), Egipto (107), Iraque (45) e Arábia Saudita (27). Estes quatro apenas - Irão, Egipto, Iraque e Arábia Saudita - foram responsáveis por 88% do total de 483 execuções contabilizadas nos 18 países do mundo que aplicaram a pena capital, durante 2020.

O Egipto contrariou mesmo a tendência global, tendo triplicado o número de execuções em 2020. "Pelo menos 23 dos executados foram condenados à morte em casos relacionados com violência política e após julgamentos grosseiramente injustos prejudicados pela utilização de 'confissões' extorquidas e outras violações graves dos direitos humanos, incluindo tortura e desaparecimento forçado", acusa a Amnistia.

"É preciso coragem política para governar à luz dos direitos humanos" Em entrevista ao Contacto, Olivier Pirot, diretor da Amnistia Internacional no Luxemburgo diz que a pandemia explica uma parte da queda da pena de morte no mundo. Mas que também está a por em evidência os abusos de direitos humanos no planeta.

Só em outubro e novembro as autoridades egípcias executaram pelo menos 57 pessoas - 53 homens e quatro mulheres.

Já no Irão, o número de execuções continuou a ser inferior ao dos anos anteriores, "mas o país utilizou cada vez mais a pena de morte como arma de repressão política contra dissidentes, manifestantes e membros de minorias étnicas, em violação do direito internacional".

O relatório diz ainda que muitos países da região Ásia-Pacífico continuaram a violar o direito internacional e as normas relacionadas que proíbem o uso da pena de morte para outros crimes que não o homicídio premeditado.

Foram declaradas sentenças de morte por crimes relacionados com droga na China, Indonésia, Laos, Malásia, Singapura, Sri Lanka, Tailândia e Vietname, com corrupção, na China e Vietname, ou por blasfémia no Paquistão. Neste último e também no Bangladesh, as sentenças de morte foram proferidas por tribunais estabelecidos ao abrigo de leis especiais, que geralmente seguem um procedimento separado do dos tribunais ordinários.

O relatório regista ainda que nas Maldivas, cinco pessoas com menos de 18 anos na altura dos alegados delitos ainda estavam sob pena de morte.

No continente americano, os Estados Unidos foram o único país a realizar execuções, em 2020. Na reta final do seu mandato como Presidente, Donald Trump, retomou as condenações à morte 17 anos depois de terem sido interrompidas. Em julho, a sua administração levou a cabo a primeira execução federal em décadas, tendo cinco estados executado sete pessoas, em 2020.

No final deste ano, ainda havia, pelo menos, 28.567 pessoas sentenciadas com pena de morte em todo o mundo.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.