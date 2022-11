A presidente da Câmara dos Representantes não se vai recandidatar, após a confirmação que os Republicanos garantiram a liderança da câmara baixa.

Mundo 4 min.

EUA/Eleições

Pelosi. A mulher que prometeu derrubar Trump deixa liderança Democrata no Congresso

Lusa A presidente da Câmara dos Representantes não se vai recandidatar, após a confirmação que os Republicanos garantiram a liderança da câmara baixa.

Num discurso aplaudido de pé por Democratas e Republicanos, Pelosi anunciou que deixará o cargo depois de liderar os Democratas durante quase 20 anos e após um ataque brutal ao seu marido, Paul Pelosi, no mês passado na sua casa em São Francisco.



“Agora devemos avançar com ousadia para o futuro. Chegou a hora de uma nova geração liderar a bancada Democrata que tanto respeito. E sou grata por tantos estarem prontos e dispostos a assumir essa incrível responsabilidade", disse Pelosi, num discurso em que recordou o seu percurso desde "dona de casa a presidente da Câmara dos Representantes”.

O líder da Câmara dos Representantes é a terceira figura mais importante da política norte-americana depois do Presidente e do vice-presidente.

"Onde está Nancy?'. Agressor de Pelosi proferiu o mesmo grito do ataque ao Capitólio De acordo com os media norte-americanos, o atacante tencionava amarrar Paul Pelosi, de 82 anos, e mantê-lo refém até à chegada da Presidente da Câmara dos Representantes dos EUA.

Foi a primeira mulher a liderar a Câmara de Representantes

Aquela que foi a primeira mulher a liderar a Câmara de Representantes dos EUA, prometeu manter-se no Congresso e defender novas causas com o seu espírito combativo de sempre.

Nancy Pelosi – a congressista Democrata, líder cessante da Câmara de Representantes dos EUA – tornou-se uma das mais influentes figuras da política norte-americana, sobretudo depois de os Republicanos a terem nomeado como o principal rosto da oposição durante o mandato presidencial de Donald Trump (2017-2021).

Para a História, ficará a imagem de Pelosi a rasgar o discurso do Estado da União de Trump, em fevereiro de 2020, depois de o então Presidente ter recusado cumprimentá-la, à entrada da sala do Congresso, deixando-a de mão estendida.

Aos 82 anos, Pelosi afasta-se do cargo, após os Republicanos terem garantido a maioria na Câmara de Representantes nas recentes eleições intercalares, anunciando que também deixa a liderança da bancada Democrata para “gerações mais jovens”.

Pelosi abandona o lugar que ocupou pela primeira vez em 2007, quando se tornou a primeira mulher “Speaker of the House”, afirmando-se como uma figura em ascensão no Partido Democrata, a cuja direção tinha chegado em 1976.

Uma década mais tarde, em 1987, entrou pela primeira vez no Capitólio dos EUA, na qualidade de congressista, depois de ter vencido facilmente a eleição pelo círculo de São Francisco – um lugar que vai continuar a ocupar.

Nancy Pelosi nunca foi uma figura consensual, nem dentro do Congresso, nem dentro do seu partido, onde preferia ser vista como uma política da ala moderada, apesar de o ex-Presidente Trump a ter classificado como a porta-voz de uma “agenda radical de esquerda”.

Nancy Pelosi está em Taiwan para garantir "apoio incondicional" dos EUA "Os Estados Unidos vão ter que pagar o preço pelo ataque à soberania e segurança da China", afirmou porta-voz da diplomacia chinesa.

Trump. “Se ele vier, vou derrubá-lo com os meus próprios punhos"

Na era de Barack Obama, serviu de 'locomotiva' parlamentar para a reforma Democrata na área da Saúde, que ficaria conhecida como Obamacare, e, no atual mandato do Presidente Joe Biden, outro Democrata de quem é muito próxima, tornou-se uma defensora do volumoso plano de investimento em infraestruturas.

Os seus apoiantes elogiam a sua capacidade de diálogo e os seus adversários temem a sua capacidade de combate, como quando, no dia da invasão do Capitólio, em 06 de janeiro de 2021, ao ouvir que Donald Trump se iria misturar com a multidão que se aproximava do Congresso, prometeu receber o Presidente a soco.

“Se ele vier, vou derrubá-lo com os meus próprios punhos. Há muito que espero por esse momento”, prometeu Pelosi, cujo gabinete no Capitólio foi invadido e destruído, sendo um dos principais alvos dos extremistas radicais que apoiavam Trump e as suas teses de fraude eleitoral nas presidenciais de 2020.

Trump nunca chegou a dar esse prazer a Pelosi, a quem apelidava de “crazy Nancy” ("Nancy louca"), mas a congressista apenas assumiu uma postura mais agressiva nos últimos anos, tendo cultivado preferencialmente a imagem de uma líder dialogante, contra as acusações dos Republicanos, que a viam como a “arrogante” mulher de um empresário milionário e filha de uma família abastada de Baltimore, onde nasceu em 26 de março de 1940.

Mãe de cinco filhos, Pelosi sempre tentou conciliar a vida política com a familiar, mas numa recente entrevista confessou que, durante a guerra do Iraque, em 2003, quando assumiu o papel de congressista opositora dos planos do ex-Presidente George W. Bush, deixou de ter tempo para se ocupar da casa.

“Pelosi nunca está sob pressão", disse um dos seus assessores

Mas Pelosi encontrou tempo para liderar dois processos de ‘impeachment’ contra Trump e apostou numa liderança da bancada Democrata para tentar reforçar o peso do seu partido no Congresso, nas eleições intercalares de 2018, acabando por reconhecer que tinha falhado no seu plano, quando a sua bancada perdeu lugares e, sobretudo, alguns dos rostos que se identificavam com o seu projeto político.

“Pelosi nunca está sob pressão. Pode ter toda a gente a gritar à sua volta, mas nunca perde a compostura”, comentou recentemente um dos seus assessores mais próximos, recordando que a congressista manteve o mesmo sangue-frio quando o seu marido, Paul Pelosi, foi atacado recentemente na casa de famíla por um intruso munido com um martelo.

Nas últimas semanas, Pelosi ainda acreditava que os Democratas manteriam o controlo da Câmara de Representantes, apesar de indicações contrárias de quase todas as sondagens, mas recebeu a confirmação da derrota com a promessa de que continuará a desempenhar funções no Congresso, garantindo que ficará agora com mais disponibilidade para futuras causas, nomeadamente a proteção de ativistas contra o regime da China.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.