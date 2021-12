Pelo menos uma pessoa infetada com a variante Omicron do coronavírus morreu no Reino Unido.

Covid-19

Pelo menos uma pessoa morreu com a variante Omicron no Reino Unido

AFP Pelo menos uma pessoa infetada com a variante Omicron do coronavírus morreu no Reino Unido, disse esta segunda-feira o primeiro-ministro Boris Johnson.

"Infelizmente, a Omicron está a causar internamentos e foi confirmado que pelo menos um paciente morreu com a variante", disse o líder durante uma visita a um centro de vacinação em Londres, numa campanha maciça de vacinação de reforço para travar a propagação da nova variante.



Reino Unido disponibiliza reforço da vacina para todos os adultos até final do ano O Reino Unido vai disponibilizar doses de reforço da vacina contra a covid-19 para todos os adultos antes do final do ano, para travar a vaga de infeções previstas devido à propagação da variante Omicron.

O Reino Unido anunciou no domingo que vai disponibilizar doses de reforço da vacina contra a covid-19 para todos os adultos antes do final do ano, para travar a vaga de infeções previstas devido à propagação da variante Omicron.

O primeiro-ministro Boris Johnson reconheceu que o país enfrenta "uma emergência", com a rápida transmissão da nova variante do coronavírus SARS-CoV-2, o que obriga a antecipar um mês o objetivo, anteriormente fixado para final de janeiro, de vacinar todos os cidadãos maiores de 18 anos com a dose de reforço.

Também a Dinamarca anunciou esta segunda-feira que vai antecipar a dose de reforço das vacinas covid para todos os maiores de 40 anos.

