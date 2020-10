O presidente da câmara da cidade francesa não tem dúvidas estar-se perante a um novo ataque terrorista em França.

Pelo menos três mortos, incluindo uma mulher decapitada, num ataque em Nice

Um ataque com faca teve lugar na área da Basílica de Notre-Dame da Assunção em Nice por volta das 9 da manhã desta quinta-feira, 29 de outubro. Dessa ação resultaram pelo menos três mortos, incluindo uma mulher decapitada, e várias pessoas ficaram feridas. A polícia nacional e municipal interveio e o atancante foi detido. A operação policial está ainda em curso.

O ministro do Interior, Gérald Darmanin, pediu às pessoas para evitarem a zona do ataque e anunciou no Twitter a realização de uma "reunião de crise" na Place Beauvau.

IMPORTANT#Nice : une opération de police est en cours. Évitez le secteur et suivez les consignes. Après avoir eu le maire de Nice @cestrosi, je préside une réunion de crise au Ministère de l’Intérieur. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 29, 2020

O presidente da câmara de Nice, Christien Estrosi, afirma estar-se perante a um novo ataque terrorista: "Tudo sugere um ataque terrorista", disse o autarca que esteve presente no local ao lado da polícia.

Je suis sur place avec la @PoliceNat06 et la @pmdenice qui a interpellé l’auteur de l’attaque. Je confirme que tout laisse supposer à un attentat terroriste au sein de la basilique Notre-Dame de #Nice06. pic.twitter.com/VmpDqRwzB1 — Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020

Parlamento faz um minuto de silêncio

No final do discurso do primeiro-ministro, Jean Castex, sobre as novas medidas de restrição sanitária no Parlamento francês, o presidente da Assembleia Nacional, Richard Ferrand, informou que tinha ocorrido um ataque em Nice antes de tomar a palavra para o anunciar a todos os deputados e membros do Governo presentes na Câmara. "Acabámos de saber que ocorreu um ataque extremamente grave em Nice (...) Peço-vos, nestas circunstâncias trágicas, que observem um minuto de silêncio em solidariedade com a(s) vítima(s) e as suas famílias".

