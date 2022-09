Oito dos onze feridos são estrangeiros, mas nenhum deles corre perigo de vida.

Acidente

Pelo menos três mortos e 11 feridos após colisão de dois comboios na Croácia

Pelo menos três pessoas morreram e outras 11 ficaram feridas quando um comboio de passageiros colidiu com um comboio de carga na noite de sexta-feira no nordeste da Croácia, disse o primeiro-ministro croata Andrej Plenkovic.

“O impacto foi enorme”, disse o governante, no local do acidente, acrescentando que é possível que as equipas de resgate encontrem mais tarde os corpos de mais vítimas mortais.

“Agora é de noite, não há luz, não sabemos de momento se haverá mais vítimas”, disse Plenkovic.

Oito dos onze feridos são estrangeiros, e todos foram levados para hospitais nas cidades de Slavonski, Brod, Pakrac e Nova Gradiska, disse o primeiro-ministro, em declarações transmitidas pela televisão croata HRT.

Algumas das vítimas sofreram ferimentos graves, mas, de acordo com informações dos hospitais, nenhum dos 11 feridos corre perigo de vida, acrescentou Plenkovic.

O acidente de comboio ocorreu por volta das 21h30 locais (mesma hora no Luxemburgo) entre as estações de Okučani e Novska, cidade situada perto da fronteira com a Bósnia, disse a polícia croata, num comunicado.

O comboio de passageiros circulava numa linha local, com 13 pessoas a bordo, enquanto no comboio de carga seguia apenas o condutor, disse Plenkovic.

As autoridades disseram que ambos os comboios descarrilaram após a colisão. Foi aberta uma investigação para determinar o que causou o acidente.

