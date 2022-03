O bombardeamento atingiu um parque de estacionamento, provocando uma cratera de vários metros de largura.

Guerra na Ucrânia

Pelo menos seis mortos em bombardeamento em Kiev

Um bombardeamento em Kiev matou pelo menos seis pessoas durante a madrugada de segunda-feira, noticiou a agência de notícias France-Presse (AFP), enquanto as forças russas continuam a tentar cercar a capital ucraniana.

Seis corpos encontravam-se esta manhã junto de um centro comercial, no noroeste de Kiev, constatou a AFP no local.

A área foi alvo de um ataque que atingiu veículos num parque de estacionamento e provocou uma cratera de vários metros de largura.

A invasão russa da Ucrânia começou há quase um mês, a 24 de fevereiro, e já provocou a fuga de mais de 10 milhões de pessoas, entre as quais mais de 3,3 milhões para os países vizinhos, indicam os mais recentes dados da ONU. Segundo as Nações Unidas, cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária no país.

A ofensiva militar russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.

