Pelo menos 13 feridos em tiroteio no metro de Nova Iorque

Bloomberg Treze pessoas foram baleadas num presumível atentado que aconteceu numa estação de metro em Sunset Park, Brooklyn.

As autoridades foram inicialmente alertadas para a existência de fumo na estação de 36th Street, que serve as linhas D, N e R, às 8h da manhã locais (14h no Luxemburgo), hora de ponta.

Já dentro da estação, os bombeiros depararam-se com várias pessoas alvejadas e inúmeros engenhos explosivos por detonar, segundo disse um porta-voz da corporação de bombeiros de Nova Iorque.

A polícia está à procura de um homem negro com um colete laranja. O New York Times e a Associated Press relataram que o suspeito estava também a usar uma máscara de gás.

O serviço foi interrompido nas linhas D, N e R em Brooklyn e em algumas estações em Manhattan, e foi dito aos passageiros que se esperam grandes atrasos nessas linhas, bem como na B, F e Q.

A Autoridade Metropolitana de Transportes (MTA, na sigla inglesa) exortou os passageiros a apanharem outras linhas de metro ou a deslocarem-se de autocarro.



A Governadora de Nova Iorque, Kathy Hochul, disse ter sido informada do incidente.

“O presidente [Joe] Biden foi informado dos últimos desenvolvimentos relacionados com o tiroteio no metro de Nova Iorque ”, disse a porta-voz da Casa Branca. “Os técnicos superiores da Casa Branca estão em contacto com o presidente da câmara de Nova Iorque [Eric] Adams e com a Comissária da Polícia [Keechant] Sewell para prestar o apoio necessário.”



O incidente surge numa altura em que a MTA tenta restabelecer os níveis de circulação pré-pandémicos, ao mesmo tempo que a criminalidade e o número de pessoas que procuram abrigo nas estações aumentam.



Atualmente, cerca de 3,3 milhões de pessoas andam de metro durante a semana, valor que baixou face aos 5,5 milhões registados em 2019, de acordo com os últimos dados da MTA.

A estação da 36th Street servia cerca de 13.342 passageiros diariamente em 2019, antes da pandemia. Em 2020, este número desceu para cerca de 6.000.

Notícia atualizada às 17h21