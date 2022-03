Um total de quatro explosões foram ouvidas no início da manhã desta terça-feira em Kiev, uma cidade quase totalmente cercada por forças russas.

Guerra na Ucrânia

Pelo menos quatro mortos num bombardeamento em Kiev

AFP Um bombardeamento num edifício de apartamentos em Kiev, esta terça-feira, matou pelo menos quatro pessoas, de acordo com um novo balanço divulgado no Telegram pelo presidente da câmara da capital ucraniana Vitali Klitschko.

Um total de quatro explosões foram ouvidas no início da manhã desta terça-feira em Kiev, uma cidade quase totalmente cercada por forças russas que atacaram a Ucrânia a 24 de fevereiro.



Edifícios e uma estação de metro foram afetados, relataram os jornalistas da AFP.

No Facebook, os serviços de emergência anunciaram que um "bombardeamento" tinha atingido um edifício de 15 andares no distrito de Sviatoshin, no oeste de Kiev, causando o incêndio de todo o prédio.

Mais uma noite sem tréguas em Kiev. Tropas russas atacam dois prédios residenciais A agência de notícias ucraniana Ukrinform mencionou pelo menos quatro explosões esta manhã em Kiev.

Os socorristas disseram que foram capazes de salvar 27 pessoas e acrescentaram que outro edifício da vizinhança foi atingido e que um incêndio de baixa intensidade deflagrou.

Os serviços de emergência também disseram que um bombardeamento atingiu um edifício de nove andares na parte noroeste da capital ucraniana, no distrito de Podil. Um incêndio foi extinto pelos bombeiros. Uma pessoa foi socorrida e hospitalizada.

Todas as janelas do edifício e dos que se encontravam nas proximidades foram rebentadas. No início da manhã, várias pessoas atiravam escombros pelas janelas dos apartamentos devastados.

Numa declaração separada, os serviços de salvamento ucranianos disseram que um bombardeamento também causou um incêndio numa casa no distrito de Ossokorky, no sudeste da capital, mas não houve vítimas.

Os serviços de emergência não forneceram pormenores sobre o tipo de munições utilizadas em cada um destes casos.

Kiev vai estar 35 horas em recolher obrigatório a partir das 20:00 locais Os combates intensificaram-se nos últimos dias em torno de Kiev, que está quase completamente cercada. Mais da metade de seus três milhões de habitantes fugiram. A capital está "sitiada", segundo um assessor do presidente ucraniano

Os combates intensificaram-se nos últimos dias nos arredores de Kiev. Metade dos mais de três milhões de habitantes da cidade já partiram desde o início da ofensiva russa.

Na segunda-feira, foram relatados vários mortos e feridos após bombardeamentos em várias partes da capital.

Há vários dias que se travam intensos combates entre as forças russas e ucranianas na periferia noroeste de Kiev.

