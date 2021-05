Um jovem de 19 anos foi detido.

Pelo menos oito mortos em tiroteio numa escola russa

Oito estudantes morreram e 16 ficaram feridos num ataque a uma escola russa na cidade de Kazan, na região de Tatarstan. Segundo o governador regional, citado pelo The Guardian, o ataque constitui uma "grande tragédia para todo o país".

Entre as vítimas mortais quatro eram sexo masculino e três do feminino. Os feridos, 12 crianças e quatro adultos foram transportados para o hospital. Como medida de precaução, a segurança foi reforçada em todas as escolas de Kazan, a cerca de 700 quilómetros de Moscovo.

Numa primeiras comunicação os meios de comunicação social estatais falavam em 11 mortos. Um jovem de 19 anos foi, entretanto, detido. Segundo o The Guardian, os media locais falavam num segundo alegado atirador morte pelas autoridades mas a informação não foi confirmada.

Embora os tiroteios escolares sejam relativamente raros na Rússia, houve vários ataques nos últimos anos, na maioria levados a cabo por estudantes. Em 2018, um jovem numa escola da Crimeia matou 20 pessoas tendo-se suicidado de seguida.

