Um homem armado matou esta terça-feira pelo menos duas pessoas e feriu pelo menos treze, sete delas em estado grave, junto ao mercado de Natal de Estrasburgo, em França, refere a prefeitura de Estrasburgo. De acordo com uma informação avançada pela AFP, o atacante terá sido ferido por militares e foi localizado no bairro de Neudorf.

Pelo menos dois mortos e treze feridos (sete graves) em ataque junto ao mercado de Estrasburgo

Alguns meios de comunicação social franceses falam também em quatro mortos, citando fontes policiais, mas de acordo com o prefeitura local, para já, só foram contabilizadas duas vítimas mortais.

Segundo as últimas informações, o atacante é um homem de 29 anos de nacionalidade francesa, com o nome de Christophe Castaner. O suspeito é cadastrado com o código de segurança "S", que é um indicador usado pela polícia para sinalizar um indivíduo considerado como ameaça à segurança nacional.





"Tiroteio no centro de Estrasburgo. Obrigado a todos por ficarem em casa enquanto esperam uma clarificação da situação", escreveu o vice-presidente da autarquia, Alain Fontanel, na rede social Twitter. O presidente francês Emmanuel Macron enviou para local o ministro do Interior, Christophe Castaner, segundo a AFP.



Fusillade ds le centre https://t.co/m5uxwOlunh Strasbourg.

Merci à tous de rester chez vous en attendant une clarification de la situation. — Alain Fontanel (@AlainFontanel) 11 December 2018

O ministro do Interior francês, Christophe Castaner, também apelou à população que fique em casa, referindo que existe um "preocupante acontecimento de segurança" em Estrasburgo.

As forças polícias confirmam a existência de feridos no tiroteio, mas o número ainda não foi revelado. Alguns órgãos de comunicação social avançam com a existência de pelo menos um morto, citando fontes dos bombeiros, mas este número ainda não foi confirmado oficialmente.

pic.twitter.com/Bfp98iWccs — Préfet de la région Grand-Est et du Bas-Rhin (@Prefet67) 11 de dezembro de 2018