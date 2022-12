A cidade de Kherson foi reconquistada em novembro pelas forças ucranianas numa contra-ofensiva que resultou na retirada das tropas russas.

Guerra na Ucrânia

Pelo menos dois mortos após bombardeamentos 'maciços' russos em Kherson

AFP A cidade de Kherson foi reconquistada em novembro pelas forças ucranianas numa contra-ofensiva que resultou na retirada das tropas russas.

Pelo menos duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas esta segunda-feira após bombardeamentos "maciços" russos em Kherson, uma grande cidade no sul da Ucrânia recapturada por Kiev há um mês, disse o governador da região.

NATO teme que conflito na Ucrânia alastre para guerra global “Se as coisas correrem mal, podem correr terrivelmente mal”, referiu o líder da Aliança Atlântica em declarações à estação norueguesa NRK.

De acordo com Yaroslav Yanushevich, as tropas russas atacaram um bairro no centro-este de Kherson. "Atualmente, há dois mortos e cinco feridos", escreveu o governador no Telegram.

As ambulâncias dirigiram-se para outro bairro, também atingido pelo bombardeamento, onde o número de vítimas não era imediatamente conhecido, acrescentou.

As forças russas ocuparam a cidade de Kherson, que na altura tinha uma população de quase 300 mil habitantes, e quase toda a região de Kherson pouco depois do início da invasão da Ucrânia em finais de fevereiro.

Putin diz que Rússia continuará a atacar infraestruturas de energia ucranianas Desde o ataque à ponte da Crimeia, em outubro, a Rússia tem disparado mísseis contra infraestruturas civis de energia.

A cidade de Kherson foi reconquistada em novembro pelas forças ucranianas numa contra-ofensiva, que resultou na retirada das forças russas da margem esquerda do rio Dnieper.

Antes da retirada em novembro as forças russas destruíram a infraestrutura básica de serviços públicos da cidade e, desde então, já bombardearam Kherson várias vezes, de acordo com as autoridades locais.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.