Até ao momento, ninguém reivindicou a responsabilidade pelos ataques.

Pelo menos dez mortos e dezenas de feridos em ataque nas Filipinas

Pelo menos 10 pessoas foram mortas e várias outras ficaram feridas após duas explosões, incluindo uma alegadamente efetuada por uma mulher bombista, que atingiu a cidade de Jolo, no sul das Filipinas, de acordo com as autoridades.

O senador e chefe da Cruz Vermelha filipina, Richard Gordon, disse à Aljazeera que a explosão atingiu aproximadamente ao meio-dia (cinco da manhã no Luxemburgo) desta segunda-feira na capital de Sulu, uma das províncias mais meridionais do país.

O porta-voz militar regional, capitão Rex Payot, e a polícia informaram que as explosões causaram danos em lojas e dois camiões do exército em Jolo, na província de Sulu.



Uma informação inicial indicava que a primeira bomba foi colocada numa motocicleta estacionada. Informação que terá sido confirmada por Gordon.

Cinco soldados e quatro civis foram mortos na primeira explosão. Enquanto as autoridades estavam a isolar a área, ocorreu uma segunda explosão alegadamente levada a cabo por uma mulher-bombista, que acabaria por matar uma pessoa, disse o Tenente-General Corleto Vinluan, de acordo com os media locais.

As explosões ocorreram não muito longe do local de uma grande explosão que matou mais de 20 pessoas dentro de uma igreja católica no início de 2019, de acordo com o canal estatal PTV.

Num comunicado, o chefe da polícia filipina, General Archie Francisco Gamboa, disse ter ordenado uma investigação sobre o incidente mortal, acrescentando que todos os perpetradores deveriam ser responsabilizados pelo crime.

Sulu é conhecido como o bastião do grupo Abu Sayyaf, um grupo armado que se aliou ao ISIL (ISIS) conhecido por executar raptos, roubos e bombardeamentos mortais enquanto forma de luta pela independência na região sul de Mindanao, que consideram como a sua pátria ancestral que remonta ao período colonial pré-espanhol.

