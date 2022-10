Entre os feridos, dos quais as autoridades não avançaram um número, conta-se um polícia que não estava de serviço.

Tragédia

Pelo menos cinco mortos em tiroteio nos Estados Unidos

Pelo menos cinco pessoas foram mortas a tiro por um atirador, numa zona residencial de Raleigh, no sudeste dos Estados Unidos, anunciou, na quinta-feira à noite, a presidente da Câmara da cidade.

Várias pessoas ficaram feridas. O atacante foi detido depois de ficar cercado pela polícia, disseram as autoridades desta localidade do estado da Carolina do Norte, em conferência de imprensa.

"Cerca das 20 horas (2 horas de sexta-feira no Luxemburgo), a polícia de Raleigh indicou ter cercado um suspeito numa residência da zona", disse a presidente da câmara, Mary-Ann Baldwin, lamentando "um dia triste e trágico".

Entre os feridos, dos quais as autoridades não avançaram um número, conta-se um polícia que não estava de serviço, indicou Baldwin.

Cerca de 49 mil pessoas foram mortas a tiro em 2021, contra 45 mil em 2020, nos Estados Unidos, o que representa mais de 130 mortos por dia, em que mais de metade é suicídio.

