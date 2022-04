Segundo as autoridades ucraninas há um bebé de três meses entre as vítimas.

Pelo menos cinco mortos em nova ofensiva russa em Odessa, diz Kiev

Pelo menos cinco pessoas foram mortas e 18 ficaram feridas em greves russas no sábado na cidade portuária ucraniana do sul de Odessa, disse o chefe de gabinete presidencial ucraniano. "Odessa: cinco ucranianos mortos e 18 feridos. E estes são apenas aqueles que foram encontrados (nesta fase). Muito provavelmente, o número de mortes será mais elevado", disse Andriy Iermak no Telegrama, acrescentando que "um bebé de três meses de idade" estava entre as vítimas.

A força aérea ucraniana revelou no Facebook que as forças russas tinham disparado uma série de mísseis dos bombardeiros Tu-95 sobre o Mar Cáspio. Dois mísseis atingiram uma instalação militar, e dois outros atingiram edifícios residenciais. Mais dois foram destruídos pelo sistema de defesa aérea, disse a força aérea. "O único objectivo dos ataques com mísseis russos contra Odessa é o terror", disse o diplomata ucraniano Dmytro Kouleba no Twitter, apelando a "um muro entre a civilização e os bárbaros que atacam cidades pacíficas com mísseis".

Guerra entra no 3° mês

Quando a guerra na Ucrânia entra no seu terceiro mês este domingo, os combates continuaram no sábado em Donbass e no sul do país, onde as esperanças de uma trégua por ocasião das férias da Páscoa ortodoxa permanecem por cumprir. Moscovo anunciou na sexta-feira que visava o controlo total do sul da Ucrânia e da região de Donbass, a fim de "assegurar um corredor terrestre para a Crimeia", anexado pelos russos desde 2014, e de "influenciar (...) os portos do Mar Negro através dos quais os produtos agrícolas e metalúrgicos são entregues", segundo o general russo Roustam Minnekayev.

O Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apelou na sexta-feira à noite, na véspera do fim-de-semana da Páscoa ortodoxa, a uma "pausa humanitária" para evacuar civis de cidades ucranianas sitiadas, a começar por Mariupol, sitiada e descascada pelo exército russo desde o início de Março. Até agora, tem sido em vão. Aqui está uma actualização da situação, baseada em informações de jornalistas da AFP no terreno, declarações oficiais ucranianas e russas, fontes ocidentais, analistas e organizações internacionais.

O Sul e o Leste

No nordeste, as autoridades ucranianas disseram no sábado terem retomado três aldeias perto de Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia. As forças russas continuam também a sua ofensiva nos distritos de Izum e Barvinkove, com o objectivo de "assumir o controlo da rede ferroviária", de acordo com Kiev. Estão também a tentar cercar as posições fortificadas do exército ucraniano na zona limítrofe das regiões de Donetsk e Lugansk, que formam a bacia de Donbass. Na região de Donetsk, as tropas russas estão "a concentrar os seus esforços" na área entre Slaviansk e Kramatorsk", segundo Oleksiy Arestovich, conselheiro da presidência ucraniana. E em Lugansk, as tropas russas "continuam a atacar" as cidades de Roubijné e Severodonetsk, a capital de facto da parte da região que permanece sob controlo ucraniano, segundo o seu governador, Serguiï Gaïdaï. No sul do país, outro alvo das forças russas, estão "a tentar continuar a sua ofensiva sobre a cidade de Gulyipolia", a meio caminho entre Zaporizhia e a cidade portuária de Mariupol, segundo Arestovich. Enquanto Moscovo afirma ter "libertado" Mariupol, Kiev afirma que a cidade continua a resistir às tropas russas. Segundo a Ucrânia, os combatentes ucranianos continuam a defender o enorme complexo metalúrgico Azovstal.

Uma tentativa de evacuação de civis estava prevista para sábado, disse a vice-primeira-ministra ucraniana Iryna Verechtchuk. O colapso total de Mariupol, um grande porto industrial no Mar de Azov que se tornou uma cidade martirizada e um campo de ruínas após quase dois meses de bombardeamentos e cerco russo, seria uma grande vitória para Moscovo, que procura criar uma ponte terrestre ligando a Crimeia anexada com as áreas separatistas pró-rusas na região de Donbass. Uma ofensiva russa estava também em curso na região entre Kherson, a única capital administrativa capturada pelos russos nos primeiros dias da invasão, e Mykolayev, no caminho para Odessa.

Não há um número total de mortos civis. Só em Mariupol, as autoridades ucranianas falam de 20.000 mortes, devido aos combates mas também à falta de alimentos, água e electricidade. Os investigadores recolheram mais de 1.000 corpos de civis nas ruas, pátios e campas improvisadas em redor da capital ucraniana, Kiev, alguns com mãos e pés atados ou ferimentos de bala na parte de trás do pescoço, disseram os funcionários na quinta-feira. Um total de 300.000 ucranianos foram evacuados através de corredores humanitários desde o início das hostilidades. Na frente militar, Volodymyr Zelensky disse que cerca de 2.500 a 3.000 soldados ucranianos tinham sido mortos desde o início do conflito e cerca de 10.000 feridos. O Kremlin admitiu recentemente "perdas significativas". A 25 de Março, tinha reconhecido a morte de 1.351 soldados e 8.825 feridos. Algumas fontes ocidentais colocam o número de soldados russos mortos em 12.000. Estes números devem ser tomados com cautela.

Refugiados

O número de refugiados ucranianos que fugiram da invasão do seu território pelo exército russo no final de Fevereiro continua a aumentar, embora mais lentamente do que no início do conflito, segundo os números do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados publicados no sábado.

Segundo o ACNUR, 5,16 milhões de ucranianos deixaram o seu país desde o início da invasão russa a 24 de Fevereiro. Até agora, em Abril, pouco mais de 1.128.000 ucranianos fugiram, muito menos do que os 3,4 milhões que escolheram fugir em Março. Mais de 7,7 milhões de pessoas deixaram as suas casas mas ainda estão na Ucrânia, de acordo com a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

