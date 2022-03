Esta terça-feira, a UNESCO pediu respeito pela segurança dos profissionais que cobrem o conflito.

Guerra na Ucrânia

Pelo menos cinco jornalistas foram mortos desde o início da invasão russa

Maria MONTEIRO Nesta terça-feira, um repórter de imagem e uma produtora da Fox News morreram num bombardeamento perto de Kiev e um terceiro elemento ficou gravemente ferido. A UNESCO condenou o ataque e pediu respeito pela segurança dos jornalistas que cobrem o conflito.

Pierre Zakrzewski, repórter de imagem franco-irlandês de 55 anos, e Oleksandra Kuvshynova, produtora ucraniana de 24 anos, morreram esta terça-feira num ataque em Horenka, no noroeste de Kiev, "quando o veículo em que seguiam ficou debaixo de fogo", informou Suzanne Scott, CEO da Fox News Media, em comunicado. Até à data, foram mortos pelo menos cinco profissionais da comunicação social enquanto cobriam o conflito.

O jornalista britânico Benjamin Hall, que também seguia na viatura, foi hospitalizado nos cuidados intensivos depois de ser atingido nas pernas por estilhaços, de acordo com a Procuradora-Geral da Ucrânia, Irina Venediktova, citada pela AFP.

O primeiro-ministro irlandês, Michael Martin, disse estar "profundamente chocado e entristecido com a morte do cidadão irlandês e jornalista Pierre Zakrzweski" e condenou a "guerra indiscriminada e imoral da Rússia contra a Ucrânia" numa mensagem no Twitter.

Jornalistas são "considerados civis"

Pierre Zakrzewski, que durante mais de 30 anos cobriu a maior parte dos conflitos em todo o mundo, tinha sido premiado em dezembro pela Fox News por ter "desempenhado um papel fundamental na evacuação dos freelancers afegãos e das suas famílias após a retirada americana" do país, referiu Suzanne Scott.

Já Oleksandra Kuvshynova estava a trabalhar como consultora das várias equipas do canal norte-americano no terreno. "Ela estava a ajudar as nossas equipas a deslocarem-se pela cidade, recolhendo informações e falando com as fontes", resumiu Suzanne Scott.

Trey Yingst, correspondente da Fox News em Jerusalém que também tinha trabalhado com Pierre e Oleksandra, recordou o caráter "altruísta, corajoso e apaixonado" do repórter de imagem e o "talento, boas fontes e inteligência" da jovem produtora.

Na sequência do ataque, o International Press Institute, organização para a liberdade da imprensa sediada em Viena, apelou às "forças militares a fazerem tudo o que estiver ao seu alcance para garantir a segurança dos jornalistas", cidadãos que "são considerados civis ao abrigo do direito humanitário internacional".

Imprensa "nunca deve ser um alvo"

Também a diretora-geral da UNESCO condenou o "assassinato" dos dois profissionais e reiterou que os profissionais da comunicação social "desempenham um papel essencial na difusão da informação durante um conflito e nunca devem ser um alvo".

Em comunicado, Audrey Azoulay reivindicou o "respeito das normas humanitárias internacionais para garantir a proteção dos jornalistas e dos profissionais de informação".

De acordo com a AFP, desde o início da invasão russa, a 24 de fevereiro, foram mortos pelo menos cinco jornalistas, dois deles estrangeiros. O norte-americano Brent Renaud foi baleado no domingo, nos arredores de Kiev, e os ucranianos Yevgeny Sakun e Viktor Doudar foram mortos no bombardeamento da torre de televisão em Kiev e no decorrer dos combates perto de Mykolaïv, respetivamente.

Segundo as autoridades ucranianas, mais de 30 profissionais da imprensa terão sido feridos, até ao momento, durante a cobertura do conflito.

