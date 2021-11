Pelo menos 75 migrantes morrem num dos piores naufrágios do ano no Mediterrâneo

Reportagem em Hamburgo Como os contentores viraram o mundo do avesso

Prateleiras vazias e stocks esgotados, o Natal em risco e um ano novo com uma subida generalizada de preços. O comércio mundial está a sofrer uma crise de abastecimento e dificilmente haverá melhor lugar do que Hamburgo para perceber como isso pode mudar a nossa vida. História de uma caixa de metal e de como ela está a redefinir o xadrez económico do planeta.