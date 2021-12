Tornado atingiu várias regiões dos Estados Unidos e fez colapsar partes de edifícios em vários estados.

Pelo menos 50 mortos em tornado do Kentucky

Pelo menos 50 pessoas morreram, no Kentucky, nos Estados Unidos, quando um tornado se abateu sobre várias zonas do país, confirmou, este sábado, o governador daquele estado, Andy Beshear. No entanto, admitiu que o número de vítimas pode ser muito superior.

"Receio que haja mais de 50 mortos no Kentucky. Estamos provavelmente mais perto de 70 a 100 mortos, é horrível", afirmou Beshear em conferência de imprensa, acrescentando que vários condados do estado foram devastados.

O colapso do telhado de uma fábrica de velas "matou inúmeras pessoas" na cidade de Mayfield, exemplificou. o governador, que antes da meia-noite, declarou o estado de emergência.

Mau tempo provoca quatro mortos e o colapso de um armazém da Amazon nos EUA Às primeiras horas de hoje, as equipas de salvamento ainda estavam a procurar eventuais vítimas nos escombros do edifício, que colapsou na sequência da passagem de um tornado, no estado do Illinois.

O tornado causou vítimas e danos em vários estados do sudeste e do centro-sul dos EUA esta sexta-feira. Funcionários da Amazon ficaram presos num armazém do gigante da distribuição no estado do Illinois, que também foi atingido pelo tornado. As autoridades e os meios de comunicação social locais que falam em cerca de uma centena de pessoas no armazém.

O mau tempo também fez vítimas noutros estados. No Arkansas, uma pessoa morreu e no Tennessee, pelo menos três pessoas morreram em incidentes relacionados com tempestades.

