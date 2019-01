Pelo menos 40 pessoas morreram na sequência da rutura de uma barragem em Brumadinho, no estado brasileiro de Minas Gerais, informaram no sábado as autoridades brasileiras em novo balanço.

Pelo menos 40 morreram no colapso de barragem no Brasil

O anterior balanço apontava para 34 mortos, 300 desaparecidos, 23 pessoas encaminhadas para hospitais da região e 81 pessoas desalojadas devido à ruptura da barragem.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, considerou ser muito difícil resgatar pessoas com vida dos escombros.

A rutura da barragem da empresa de mineração Vale no município de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, ocorreu na sexta-feira e causou uma avalanche de lama e resíduos minerais.