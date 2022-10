As equipas de socorro continuam a trabalhar para salvar dezenas de trabalhadores presos em galerias a 300 e 350 metros abaixo do nível do mar.

Acidente

Pelo menos 40 mortos em explosão em mina de carvão na Turquia

Lusa

Pelo menos 40 pessoas morreram e 28 ficaram feridas, na sexta-feira, numa explosão numa mina de carvão no noroeste da Turquia, indicou hoje um novo balanço do ministro da Saúde turco.

O anterior balanço das autoridades turcas dava conta de 28 mortos.

A explosão numa mina na cidade de Amasra, no mar Negro, às 18:15 (16:15 em Lisboa), na sexta-feira, matou 28 pessoas, escreveu Fahrettin Koca, na rede social Twitter, acrescentando que 11 pessoas tinham sido hospitalizadas, citado pela agência de notícias France-Presse.

As equipas de socorro continuam a trabalhar para salvar dezenas de trabalhadores presos em galerias a 300 e 350 metros abaixo do nível do mar.

O ministro do Interior turco, Suleyman Soylu, afirmou que a maioria dos 110 trabalhadores conseguiu sair após a explosão, mas 49 ficaram presos numa área de maior risco da instalação.

"Estamos realmente perante um quadro triste", disse Soylu, que se deslocou ao local com o ministro da Energia turco, Fatih Donmez.

Uma avaliação preliminar apontou que a explosão possa ter sido causada por acumulação de grisu, gás associado ao carvão, avançou Donmez.

Na sexta-feira, o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunciou ter cancelado uma visita planeada à Diyarbakir, no sudeste, para viajar até Amasra.

“A nossa esperança é que a perda de vidas não aumente ainda mais, que os nossos mineiros sejam salvos. Todos os nossos esforços estão voltados para esse objetivo”, frisou Erdogan.

Em 2014, 301 pessoas morreram num incêndio que deflagrou no interior de uma mina de carvão em Soma, no oeste do país.

