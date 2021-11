Pelo menos 27 mortos em naufrágio no Canal da Mancha

Crise de migrantes França. Decathlon suspende venda de caiaques para impedir travessia de migrantes

A cadeia de lojas de artigos desportivos retirou das prateleiras de quatro lojas no norte de França, de regiões próximas do Canal da Mancha, caiaques e botes para evitar que migrantes tentem a travessia para a Grã-Bretanha. No entanto, coletess salva-vidas vão continuar à venda.