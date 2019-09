Das 39 pessoas se encontravam na embarcação há ainda nove desaparecidos.

Pelo menos 25 mortos em incêndio em embarcação de recreio na Califórnia, segundo novo balanço

Das 39 pessoas se encontravam na embarcação há ainda nove desaparecidos.

Pelo menos 25 pessoas morreram e nove estão desaparecidas depois de um incêndio que resultou no naufrágio de uma embarcação de recreio nos Estados Unidos na madrugada de segunda-feira, indicaram as autoridades num novo balanço.

O anterior balanço apontava para oito mortos e 29 desaparecidos, num acidente que teve lugar ao largo da costa da Califórnia.

As equipas de resgate recuperaram quatro corpos a cerca de 145 quilómetros a noroeste de Los Angeles, perto da ilha de Santa Cruz. No total já foram recuperados 20 corpos.

As autoridades norte-americanas informaram ainda que nove pessoas continuam desaparecidas.

"Devemos estar preparados para avançar para o pior cenário” disse a capitã da Guarda Costeira Monica Rochester, em conferência de imprensa.

A maioria da tripulação do navio Conception estava a dormir no convés quando o incêndio deflagrou, de acordo com a Guarda Costeira de Los Angeles.

Das 39 pessoas se encontravam na embarcação, seis eram tripulantes e 33 passageiros.

Os cinco sobreviventes - dois deles com ferimentos nas pernas - eram membros da tripulação que estavam acordados no convés e saltaram para a água quando o incêndio deflagrou, sendo depois resgatados por uma outra embarcação e levados para costa, informou a Guarda Costeira.

O Conception, de 23 metros, fazia uma viagem de três dias às ilhas que formam o Parque Nacional Channel Islands, no Oceano Pacífico.