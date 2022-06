O terramoto foi sentido ao longo de 500 quilómetros por 119 milhões de pessoas no Afeganistão, no Paquistão e na Índia.

Terramoto

Pelo menos 225 mortos em sismo no Afeganistão

Lusa Pelo menos 225 pessoas morreram esta quarta-feira no leste do Afeganistão na sequência de um sismo de magnitude 5,9 na escala aberta de Richter, noticiou a agência de notícias estatal afegã, Bakhtar.

"Um grave sismo abalou quatro distritos da província de Paktika, matando e ferindo centenas dos nossos compatriotas e destruindo dezenas de casas", escreveu o porta-voz adjunto do governo talibã Bilal Karimi, na rede social Twitter.



"Instamos todas as agências de ajuda humanitária a enviar equipas para a área imediatamente para evitar uma catástrofe", acrescentou.

A Bakhtar, citada pela agência de notícias Associated Press, acrescentou que as equipas de socorro estão a chegar ao local de helicóptero.

O diretor da Bakhtar, Abdul Wahid Rayan, escreveu na rede social Twitter que 90 casas ficaram destruídas em Paktika, onde dezenas de pessoas podem estar presas sob os escombros.

Imagens divulgadas mostram vítimas a ser levadas para helicópteros para saírem da zona.

O departamento de meteorologia do Paquistão disse que o sismo registou uma magnitude de 6,1, tendo sido sentido na capital paquistanesa, Islamabad, e em outras zonas da província de Punjab oriental.

A agência sismológica europeia EMSC disse que o terramoto foi sentido ao longo de 500 quilómetros por 119 milhões de pessoas no Afeganistão, no Paquistão e na Índia.

O serviço geológico dos Estados Unidos (USGS) indicou que o sismo, com uma magnitude de 5,9, ocorreu a uma profundidade de dez quilómetros, pelas 4h30 TMG (6h30 no Luxemburgo), perto da fronteira com o Paquistão.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.