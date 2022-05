De acordo com as autoridades, dois alemães estavam a bordo do avião que se despenhou no domingo.

Pelo menos 14 corpos recuperados entre destroços de avião no Nepal

Pelo menos 14 corpos foram recuperados dos destroços de um avião, que se despenhou no domingo numa montanha no Nepal com 22 pessoas a bordo. A informação foi avançada esta segunda-feira pela Autoridade da Aviação Civil do país. De acordo com as autoridades, dois alemães estavam a bordo do avião.

"Catorze corpos foram recuperados até agora, e a busca prossegue para os outros. O tempo está muito mau, mas conseguimos levar uma equipa ao local do acidente. Não foram possíveis mais voos", disse o porta-voz, Deo Chandra Lal Karn, à agência de notícias France-Presse (AFP).

O avião fazia um voo de 15 minutos numa rota turística, quando foi dado como desaparecido no domingo numa zona montanhosa do Nepal, entre Pokhara e Jomsom, no norte do país.



As autoridades tinham já anunciado a descoberta dos destroços do avião de passageiros que desapareceu no domingo. O controlo de tráfego aéreo tinha perdido o contacto com o avião neste dia de manhã, por volta das 10h locais. O aparelho, operado pela companhia aérea nepalesa Tara Air, estava a caminho de Pokhara - um destino turístico popular a cerca de 200 quilómetros a oeste de Katmandu - para Jomsom com 19 passageiros e três membros da tripulação.

Esta é uma rota popular entre os turistas estrangeiros que fazem caminhadas nos trilhos das montanhas e também entre peregrinos indianos e nepaleses que visitam o templo de Muktinath.

O maciço de Annapurna é uma região popular para caminhadas no país dos Himalaias. A rota de voo Pokhara-Jomsom é considerada uma das rotas mais propensas a acidentes no Nepal. Desde 1997, pelo menos 74 pessoas morreram em cinco acidentes aéreos nesta rota, de acordo com o "Nepali Times".

(Com AFP)

