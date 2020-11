Pelo menos 113 corpos descobertos em vala clandestina no México

Pelo menos 113 corpos foram descobertos numa vala clandestina no município de El Salto, no estado mexicano ocidental de Jalisco, indicaram no domingo as autoridades.

Lusa Pelo menos 113 corpos foram descobertos numa vala clandestina no município de El Salto, no estado mexicano ocidental de Jalisco, indicaram no domingo as autoridades.

O procurador Gerardo Octavio Solis anunciou, em conferência de imprensa, que 113 corpos de vítimas foram localizados, dos quais 30 foram já identificados por familiares.



Os restantes permanecem no Serviço Médico Forense como "pessoas mortas não identificadas". A vala foi localizada no início de outubro numa quinta em Los Sabinos, onde peritos forenses encontraram inicialmente quatro corpos enterrados.

No início de outubro, o governo mexicano indicou que 4.092 valas clandestinas foram encontradas desde 2006, metade das quais em apenas cinco estados: Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Sinaloa e Zacatecas. As disputas entre cartéis de droga fazem todos os anos milhares de vítimas neste país da América Latina.

