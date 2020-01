Tornados deixam milhares às escuras e já mataram 11 entre Carolina do Norte e o Alabama.

Pelo menos 11 mortos no sul dos Estados Unidos devido a tempestades

Pelo menos 11 pessoas morreram nos últimos dias no sul dos Estados Unidos, onde se registaram violentos tornados que destruíram várias casas e privaram de eletricidade milhares de lares.

As tempestades, acompanhadas por ventos fortes, atingiram vários lugares no sul do país desde sexta-feira, e está previsto que se desloquem hoje para leste e norte, de acordo com o serviço nacional de meteorologia, que emitiu alertas para vários estados.

Entre as vítimas mortais estão um polícia e um bombeiro, que foram atropelados por um carro no Texas depois de serem chamados para incidentes de trânsito, disseram autoridades locais.

No Estado do Luisiana, um casal foi encontrado morto perto da casa móvel destruída pela tempestade, indicou o xerife da região, Bill Davis.

No Estado do Alabama, três pessoas foram encontradas mortas no sábado e o canal local WHNT News 19 mostrou imagens de casas destruídas e linhas de elétricas cortadas.

Mais de 200.000 pessoas ficaram sem energia, com os Estados da Carolina do Norte e do Alabama a serem os mais atingidos, segundo reportagens da imprensa.

Lusa