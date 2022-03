A guerra na Ucrânia mata pelo menos cinco ucranianos por dia, refere a procuradora-geral do país.

Guerra na Ucrânia

Pelo menos 103 crianças morreram e mais de 100 ficaram feridas desde invasão

Pelo menos 103 crianças morreram e mais de 100 ficaram feridas na Ucrânia desde a invasão do país pelo exército russo, segundo o último relatório publicado hoje pela Procuradoria-Geral daquele país. Um número que está a deixar os soldados ucranianos sem sentimentos de piedade: "Se os apanharmos [aos russos], matamo-los. Já mataram mais de 100 crianças, destruíram por completo cidades", disse um veterano de guerra que voltou ao combate, na terça-feira à noite, a um jornalista da Rádio Observador destacado na Ucrânia.

Desde o início da invasão, a 24 de fevereiro, a guerra na Ucrânia mata pelo menos cinco ucranianos por dia, refere a procuradora-geral da Ucrânia, Irina Venediktova, num documento publicado pela Interfax-Ucrânia.

Hoje "o número oficial ultrapassou a crítica e terrível marca de 100. Os dados não são definitivos, pois nos pontos problemáticos e nos territórios temporariamente ocupados o Ministério Público e as forças de segurança não têm a oportunidade de fiscalizar os atentados", especificou.

Venediktov também disse que as forças russas bombardearam mais de 400 escolas nestes 21 dias de guerra, das quais 59 desapareceram e não podem ser usadas novamente.

"É importante que as agências especializadas da ONU decidam o mais rápido possível implementar uma missão para avaliar as violações dos direitos das crianças no contexto do conflito armado na Ucrânia", pediu Venediktov.

*com agência Lusa

