Pedro Sanchéz ameaça cancelar o Natal espanhol

Pressionado pelos números, o Presidente do Governo Espanhol ameaça suspender as comemorações natalícias caso a pandemia volte a dar sinais de descontrolo em qualquer uma das regiões do território ibérico. "Se o plano de Natal tiver de ser endurecido, pode estar certo de que o Governo espanhol irá propor aos Governos regionais que endureçam o plano de Natal, porque não podemos relaxar, não podemos baixar a nossa guarda", avisou Pedro Sanchéz no arranque do debate que decorre esta quarta-feira no Congresso para fazer um balanço destes dois primeiros meses do atual estado de alarme, que está previsto durar, pelo menos, até 9 de maio do próximo ano.

"Lutámos arduamente durante todo o ano, unidos, e estamos a enfrentar este último esforço", incentivou os concidadãos a seguir as recomendações que acompanham a chegada e a propagação da pandemia do país que faz fronteira com Portugal.

"A melhor maneira de prevenir o contágio é cada um de nós agir como se estivéssemos infetados porque não sabemos se estamos infetados", recomendou ainda o líder do PSOE. "Vamos desfrutar do Natal em casa, vamos sair apenas para o essencial, vamos cuidar da higiene, da distância social" continuou o raciocínio que terminou com uma alusão ao futuro. "Neste Natal, decidimos se evitamos a terceira vaga. O melhor presente para os nossos entes queridos é a segurança, é a forma mais simples e eficaz de nos dizer que queremos ficar juntos, o cuidado é dar segurança".

Neste sentido, Pedro Sánchez pediu "um último esforço" da sociedade e de todas as instituições e administrações envolvidas para não relaxar nesta fase da luta contra o vírus: "Não vamos deitar tudo a perder, cabe-nos a nós assegurar que não haja uma terceira vaga".

