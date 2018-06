Foi aprovada no Parlamento a moção de censura apresentada pelo PSOE e o Governo do PP cessa funções.

Pedro Sánchez sucede a Mariano Rajoy em Espanha

Pedro Sánchez, secretário-geral do PSOE, sucede a Mariano Rajoy como primeiro-ministro de Espanha, depois de a moção de censura que apresentou no Parlamento ter sido aprovada.

Para a aprovação eram necessários 176 votos, mas a moção acabou por recolher 180, incluindo os cinco dos bascos do PNV que se tornaram decisivos para o resultado final. Além do PSOE e do PNV, também votaram de forma favorável o Podemos (67 votos), ERC (9), PDeCAT (8), Compromìs (4), EH Bildu (2) e Nueva Canarias (1). Houve 169 votos contra e uma abstenção.



Antes, Mariano Rajoy já antecipara o discurso de despedida, felicitando Pedro Sánchez por passar a ser o primeiro-ministro e afirmando-se orgulhoso por ter "deixado a Espanha melhor" do que a encontrara.



Seguem-se os passos previstos para situações do género que serão a demissão de Rajoy, entregue ao rei Felipe VI, enquanto Sánchez é considerado investido de imediato pelo próprio Parlamento e ao monarca restará nomeá-lo presidente do novo Executivo.



O PSOE decidiu avançar com a moção de censura depois de terem sido conhecidas as sentenças do caso Gürtel, o maior escândalo de corrupção em Espanha e que envolveu dirigentes do PP.



