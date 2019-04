Líder do PSOE discursou perante cerca de mil apoiantes que chegaram a gritar-lhe "Con Rivera, no!" para que não admitisse a hipótese de uma eventual coligação com o Ciudadanos. Sánchez deixou claro que não dará esse passo.

Pedro Sánchez: "Ganhou o futuro e perdeu o passado"

Líder do PSOE discursou perante cerca de mil apoiantes que chegaram a gritar-lhe "Con Rivera, no!" para que não admitisse a hipótese de uma eventual coligação com o Ciudadanos. Sánchez deixou claro que não dará esse passo.

"Ganhou o futuro e perdeu o passado", destacou Pedro Sánchez (PSOE) nas primeiras palavras depois do triunfo nas eleições gerais em Espanha. E, quando os cerca de mil apoiantes que se concentraram para o vitoriar lhe gritaram "Con Rivera, no!", rejeitando uma eventual coligação com o Ciudadanos, Sánchez respondeu: "Creio que isso está bem claro". E outra mensagem lhe chegou dos apoiantes quando entoaram "sí, se puede!", slogan do Unidas Podemos. "Iremos entender-nos com quem respeita a Constituição", afirmou Sánchez.

Pedro Sánchez valora los resultados electorales https://t.co/MAhLEra7q2 — PSOE (@PSOE) April 28, 2019

Falando em simultâneo com os discursos de Sánchez e de Rivera, o líder do PP, Pablo Casado, assumiu as responsabilidades pela derrota, manifestou o desejo de que o PSOE não faça acordos com os independentistas para formar Governo e manifestou-se pronto para desenvolver todos os esforços no sentido de recuperar o apoio do povo espanhol.

🔴 EN DIRECTO

Comparecencia de @pablocasado_ para valorar los resultados de las #EleccionesGenerales28A. https://t.co/Gd24XwkCs8 — Partido Popular 🇪🇸 (@populares) April 28, 2019

Albert Rivera agradeceu a participação de todos os eleitores e salientou que irá manter-se na oposição, defendendo o seu projeto "que continua a acreditar em Espanha". E prometeu: "Vamos continuar o nosso trabalho e iremos governar Espanha!".





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.