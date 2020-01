O primeiro governo de coligação em Espanha foi investido esta tarde com 167 votos a favor e 165 contra. A abstenção dos independentistas da Esquerda Republicana da Catalunha foi determinante para viabilizar o executivo PSOE/Podemos.

Pedro Sánchez eleito líder do governo espanhol por apenas dois votos

O Parlamento espanhol viabilizou por apenas dois votos a investidura de Pedro Sánchez como chefe do Governo, pondo fim ao período de praticamente dois anos em que o país foi governado por um executivo de gestão.

É a primeira vez que os destinos do país estão nas mãos de um governo de coligação. Com 167 votos a favor e 165 contra, está confirmado o acordo entre o PSOE de Sánchez e o Unidos Podemos de Pablo Iglesias.

Com estrondo, a bancada do Podemos gritou "Sí, se puede" assim que o resultado da votação foi anunciado no Congresso. Minutos depois, o líder do partido e futuro vicepresidente do governo repetiu o "Sim, é possível" no Twitter.

No Congresso, Iglesias dirigiu-se ao novo parceiro de governação. "Pedro, não nos vão atacar pelo que fizermos, vão atacar-nos por aquilo que somos. Frente aos intolerantes, peço-te que tenhas o melhor tom e a melhor firmeza democrática", apelou o líder do Unidas Podemos.

O resultado não teria sido possível sem a abstenção dos 13 independentistas da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) e dos cinco bascos do Euskal Herria Bildu.

Numa das intervenções mais marcantes da tarde, a deputada da ERC, Montserrat Bassa garantiu que "pessoalmente teria votado não". Irmã de uma das dirigentes independentistas condenadas por sedição e peculato em novembro, acusou o PSOE de ser "cúmplice da repressão" na Catalunha. Apesar da dureza das palavras seguiu a disciplina de voto e acabou por legitimar o novo governo.

"Hoje votamos a favor da abstenção para dar oportunidade ao diálogo e reivindicamos a partir desta tribuna a liberdade de [líder da ERC, Oriol] Junqueras e a nulidade da sentença", reclamou a deputada.



Por sua vez, a deputada do EH Bildu, Mertxe Aizpurua, votou "sim" por engano. Corrigiu o voto de seguida e confirmou a abstenção. O momento está em destaque no El País.

DIRECTO | La diputada de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha tenido un lapsus a la hora de votar y ha dicho 'sí'. Luego, ha corregido y ha confirmado su abstención #investidura https://t.co/8MJQd4nbdg pic.twitter.com/aKuyozvft8 — EL PAÍS (@el_pais) 7 January 2020

Na reação à formação do primeiro governo de coligação espanhol, Pablo Casado Blanco, do PP acusou o novo chefe do governo espanhol de pactuar com os "radicais" que "atentam contra a legalidade, igualdade, tolerância, propriedade privada, livre mercado, liberdades individuais e de imprensa".

Sánchez es el ultra, como sus socios radicales, porque ultra es quien atenta contra la legalidad, la igualdad, la tolerancia, la propiedad privada, el libre mercado, la libertad individual y la de prensa. Ultra es quien rebasa los límites, y no han dejado de hacerlo. pic.twitter.com/2UsAN4fJGB — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 7 January 2020

O representante da extrema-direita do Vox, preferiu levantar a voz contra os imigrantes.

Ainda antes do Parlamento ir a votos, Pedro Sánchez reiterou que os deputados só tinham duas opções: "Uma coligação progressista ou mais bloqueio para a Espanha". Alertou a oposição de direita do PP, Ciudadanos e VOX que "não se pode construir nada a partir da frustração".