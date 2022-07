O ataque aconteceu a 1 de dezembro de 2020 e fez cinco mortos.

Pedido de prisão perpétua para autor de atropelamento mortal em Trier

Os advogados de algumas das vítimas do atropelamento mortal de Trier, a 1 de dezembro de 2020, pediram uma pena de prisão perpétua para o arguido numa sessão do julgamento que aconteceu esta quinta-feira. Em declarações ao tribunal distrital de Trier, concordaram com o apelo da acusação, que na semana passada tinha pedido que houvesse uma declaração da particular gravidade da culpa do suspeito e que este fosse internado numa ala psiquiátrica. Cinco pessoas morreram no atropelamento mortal e vários ficaram feridos.

Otmar Schaffarczyk, que representa o irmão de uma mulher de 73 anos que morreu no ataque, dirigiu-se diretamente ao arguido. "Você é o assassino dela. E tenho a certeza que vai fechar os seus olhos na prisão". A vítima em questão era uma mulher alegre que foi morta "sem nenhum aviso, enquanto estava de costas [para a viatura]", referiu.



O julgamento do alegado autor do ataque, de 52 anos, está a decorrer desde 19 de agosto de 2021. São-lhe imputados cinco acusações de homicídio e 18 acusações de homicídio na forma tentada. O indivíduo terá precipitado o seu SUV sobre a multidão numa zona pedonal de Trier com o objetivo de ferir ou matar o maior número de pessoas possível.

"Uma montanha-russa de horrores"

O advogado Thomas Roggenfelder disse que o ataque trouxe grande sofrimento "a várias famílias e à cidade". A seu cliente, que foi vítima de homicídio na forma tentava, ainda sofre consequências daquele dia. "Ela pergunta-se sempre porquê", contou. Até hoje, essa pergunta permanece sem resposta.

"Não há nenhum motivo, nem um que seja absurdo", comentou o advogado Felix Orlowski. A sua cliente tinha 14 anos quando foi atingida de frente pelo carro do homem. "Parece milagre que tenha sobrevivido." Apesar dos ferimentos graves que sofreu na altura, hoje está bem. "Mesmo assim. A cicatriz enorme que tem na barriga lembra-a disto todos os dias."

O marido de uma mulher de 52 anos que morreu atropelada está traumatizado desde o dia do crime, contou o seu advogado. A vítima "era uma mulher de bom coração" com cuja perda foi difícil lidar. Outro advogado descreveu o atropelamento mortal como "uma montanha-russa de horrores". "O ataque indiscriminado e covarde" a peões alterou a sensação de segurança na cidade.

No dia anterior do julgamento, os representantes dos queixosos também tinham concordado maioritariamente com os pedidos da acusação. A defesa apresentará o seu caso a 11 de agosto. O veredicto pode ser conhecido a 16 de agosto. O arguido, que sofrerá de esquizofrenia, tem-se remetido ao silêncio.

