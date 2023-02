O líder da igreja ortodoxa russa terá estado ao serviço do KGB para influenciar o Conselho Mundial de Igrejas.

Patriarca de Moscovo terá sido espião na década de 70

O patriarca ortodoxo russo Kirill, apoiante próximo do presidente Vladimir Putin, trabalhou para os serviços secretos russos durante uma estadia na Suíça na década de 70, segundo dois jornais suíços, que citam arquivos desclassificados.

Segundo os diários Le Matin Dimanche e Sonntagszeitung, o ficheiro elaborado pela polícia federal sobre o homem que é hoje o líder espiritual da Igreja ortodoxa russa "confirma que 'Monsenhor Kirill', como é chamado neste documento, pertence ao KGB", os serviços secretos da União Soviética.

Os dois órgãos de comunicação social puderam consultar o ficheiro nos arquivos federais suíços.

No início da década de 1970, o patriarca, que apoia fervorosamente a invasão russa da Ucrânia, vivia em Genebra para representar oficialmente o patriarcado de Moscovo no Conselho Mundial de Igrejas (CMI).

A missão do Kirill, cujo nome de código era "Mikhailov", era também influenciar este conselho, onde o KGB se infiltrou nas décadas de 1970 e 1980.

Suíça é especial para o patriarca russo

O objetivo dos soviéticos era levar a instituição de Genebra a denunciar os Estados Unidos e seus aliados, e a moderar as suas críticas à falta de liberdade religiosa na URSS, salientam os diários, sublinhando que a Igreja russa "recusa-se a comentar a atividade de espionagem de Kirill em Genebra".

Por seu turno, o Conselho Mundial de Igrejas disse que não tem "nenhuma informação" sobre o assunto. O Le Matin Dimanche entrevistou o sobrinho do patriarca, Mikhail Goundiaev, que lhe sucedeu como representante do patriarcado de Moscovo em Genebra, e que afirmou que o tio "não era um agente, mesmo que estivesse sujeito ao 'rigoroso controlo' do KGB".

E isso não "afetou a sinceridade do seu empenho no trabalho ecuménico com outras igrejas", referiu àquele jornal.

O jornal relata também que o patriarca Kirill gosta particularmente da Suíça.

"Ele já visitou a Suíça pelo menos 43 vezes", refere, acrescentando que "para além da sua paixão pelo esqui - em 2007 até partiu a perna numa encosta suíça - a diplomacia religiosa, a espionagem e as finanças trouxeram constantemente Kirill I de volta aos Alpes ou às margens do Lago de Genebra."

"Tenho sentimentos especiais em relação ao vosso país. De todos os países do mundo, é talvez aquele que visitei mais vezes", explicou o patriarca em 2019 ao receber o presidente do Conselho de Estados suíço, Jean-René Fournier, em Moscovo.

