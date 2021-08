Em Metz 4000 pessoas voltaram às ruas para contestar a obrigatoriedade do documento para aceder a locais públicos.

Passe sanitário

Milhares voltam a protestar em França contra o passe sanitário

De Paris a Marselha e de Lille a Bordeaux, dezenas de milhares de manifestantes passe de saúde marcharam pelo quinto sábado consecutivo contra a exigência do passe sanitário para aceder à generalidade da maioria dos locais públicos.

Um total de 214.845 pessoas manifestaram-se em toda a França, segundo números do Ministério do Interior, em comparação com 237.000 no fim-de-semana passado. Muitos dos manifestantes não usaram máscara, nem praticaram o distanciamento social.

França. Passe sanitário obrigatório em grandes superfícies comerciais a partir de segunda-feira Mais de 120 centros comerciais e lojas com mais de 20.000 metros quadrados do país passam a exigir o documento, a partir de amanhã.

Na capital, as autoridades contaram 13.900 manifestantes nos dois principais protestos.

Em Metz, a principal cidade francesa junto à fronteira do Luxemburgo, 4000 manifestantes, de vários quadrantes políticos e sociais, protestaram contra o passe sanitário.

O número de participantes da manifestação deste sábado superou os 3800 da do sábado anterior, que ficou marcada por um cartaz com uma mensagem simbólica antissemita, que uma professora, ex-membro da Frente Nacional, levou para o protesto e cujo símbolo voltou a aparecer em quatro ou cinco cartazes neste último protesto, conta a reportagem da AFP.

Na manifestação deste sábado, refere a agência, estiveram camionistas, dentistas, diretores de empresa, famílias, pensionistas, monárquicos, antifascistas, "coletes amarelos" e sindicalistas que gritaram por "Liberdade, liberdade", contra as limitações do passe sanitário.

O número de internados com covid-19 nos hospitais franceses continua a aumentar. Este sábado estavam 9.648 internadas, face aos 9.546 de sexta-feira. Nos últimos sete dias, registaram-se 5.298 novas admissões hospitalares, em comparação com 4.574 na semana anterior.





