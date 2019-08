O sistema que usa a realidade virtual para fazer perguntas e o reconhecimento facial é destinado apenas para quem viaja para a Europa. Ainda está em testes e é muito polémico.

Passageiros vão ter de passar pelo detetor de mentiras nos aeroportos

Paula SANTOS FERREIRA

Em breve, os passageiros aéreos só poderão entrar nos países da Europa se passagem no teste do detentor de mentiras dos aeroportos. Caso chumbem não passam deste espaço aeroportuário. O sistema está a ser testado há meses e tem gerado muita polémica. Porque o ‘polígrafo’ pode errar.

O teste é realizado por um guarda virtual que a partir de um ecrã faz perguntas aos passageiros e analisa as suas micro expressões, atestando assim a veracidade das respostas e o reconhecimento facial do indivíduo.

O objetivo deste novo projeto chamado iBorderCtrl é aumentar a segurança no espaço europeu pelo que, numa primeira fase, este procedimento só será usado para os passageiros oriundos de países fora da Europa com destino ao velho continente.

Os testes estão a ser realizados voluntariamente nos postos de controlo de fronteiras nos aeroportos da Hungria, Letónia e Grécia, mas a fase experimental termina já no final deste mês de agosto.

Junto às câmaras com o guarda virtual estarão também inspetores humanos para o caso de problemas de segurança serem detetados.

Como é que tudo se processa?

O passageiro deve registar-se em casa, no seu computador, num site indicado, onde faz o upload da fotografia do seu passaporte. Após a viagem, ao chegar ao aeroporto do destino europeu, o passageiro dirige-se a um ecrã onde estará um guarda virtual com um uniforme azul marinho. De seguida este guarda faz uma série de perguntas.

“Qual o seu sobrenome?”, “Qual é a sua nacionalidade e o objetivo da sua viagem?”.

O passageiro responde verbalmente a estas perguntas. Enquanto isso, o inspetor virtual (na foto em baixo), através de um sistema de inteligência artificial, e usando a webcam analisa o rosto,os movimentos oculares e a postura da pessoa procurando sinais de que possa estar a mentir. E se o rosto confere com o da fotografia do passaporte já enviada.

No final do inquérito, o passageiro recebe um QR code. A descrição de como tudo se processa foi feita por um jornalista da revista The Intercept que realizou o teste no detetor de mentiras em fase experimental num dos aeroportos e chumbou. Apesar de ter dito sempre a verdade.

Teste com resultado errado

De seguida o passageiro tem de mostrar o referido QR code ao inspetor humano do posto de controlo de fronteira, no aeroporto europeu.

Este analisa o código através de um dispositivo portátil, recolhe as suas impressões digitais e verifica se a imagem capturada pelo “colega” virtual corresponde à do seu passaporte.

Depois o tablet do inspetor humano vai revelar a avaliação do teste deste detetor de mentiras que é de um a 100. Se considerar que o indivíduo tentou enganar o sistema e dependendo da quantidade de perguntas tidas como falsas, o passageiro é então avaliado como de “alto risco” ou de “médio risco”. Mas esta avaliação nunca é revelada ao passageiro.

O jornalista da revista The Intercept apesar de ter “respondido de modo verdadeiro e sincero a todas as perguntas foi considerado mentiroso pela máquina, que lhe atribuiu quatro respostas falsas em 16.

Teve 48 pontos na avaliação”, revela na reportagem da revista. Após este resultado teria de ser submetido a outras avaliações policiais. A revelação do resultado do teste só foi possível neste caso, através de um requerimento de acesso à informação interposto pela revista, baseando-se na legislação europeia de proteção à privacidade.

Os passageiros que são considerados de “baixo risco” só terão que responder a perguntas básicas de informações como nome, data de nascimento e o motivo da viagem, indica a CNN. Aqueles que são considerados viajantes de "alto risco" serão questionados. Porém, não está claro o que constitui um viajante de “baixo” ou “alto risco”.



O sistema de deteção de mentiras do iBorderCtrl foi desenvolvido por um consórcio de 13 empresas e universidades europeias, e teve um financiamento de 4,5 milhões de euros de um programa de investigação europeu.

Detetor de mentiras muito contestado

Só que o detetor de mentiras está a ser muito contestado. Por poder atribuir falsos resultados e poder vir a discriminar pessoas.

O próprio cientista Keeley Crockett, da Universidade Metropolitana de Manchester, na Inglaterra, uma das instituições envolvidas no projeto, revelou à CNN que "não acredita que se possa ter um sistema 100% preciso".

Para Frederik Kaltheuner, coordenador do programa de dados da Privacy International, este sistema “é uma ideia terrível”.

"Os detectores de mentiras tradicionais têm um historial preocupante de incriminação de pessoas inocentes. Não há evidências de que a inteligência artificial altere isso", vincou à CNN este especialista.

Pessoa honesta ansiosa dá "falso positivo"

"Mesmo taxas de erro aparentemente pequenas significam que milhares de pessoas agora têm que provar que são pessoas honestas, apenas porque alguns softwares dizem que são mentirosas", alertou.

E recordou que muitos detetores de mentiras podem dar um falso positivo se uma pessoa honesta estiver ansiosa ou se uma pessoa desonesta estiver calma.

Estudos realizados pela Associação Americana de Psicologia demonstraram que "não há evidências de que certos padrões de reações fisiológicas signifiquem mesmo uma mentira”.