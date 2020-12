A Comissão Europeia definiu, com o Centro Europeu de Controlo de Doenças, as novas orientações para o transporte aéreo de pessoas durante a pandemia. Quarentenas à chegada e testes obrigatórios deixam de ser recomendados para todos os casos.

Passageiros de aviões devem deixar de ser tratados como de alto risco

Ana TOMÁS A Comissão Europeia definiu, com o Centro Europeu de Controlo de Doenças, as novas orientações para o transporte aéreo de pessoas durante a pandemia. Quarentenas à chegada e testes obrigatórios deixam de ser recomendados para todos os casos.

A Comissão Europeia emitiu novas orientações para as viagens aéreas, em contexto de covid-19.

Nas novas diretrizes divulgadas esta quarta-feira, 2 de dezembro, estabelece-se desde logo que os passageiros aéreos não devem ser considerados, automaticamente, como sendo de alto risco de propagação da covid-19 e que medidas como as quarentenas à chegada e os testes de rastreio devem ser aplicadas consoante os graus de transmissibilidade.

"As pessoas que viajam durante a pandemia da covid-19 não devem ser automaticamente consideradas um risco elevado de propagação da infeção, a menos que tenham estado em contacto conhecido com um caso positivo confirmado", refere o comunicado da Comissão Europeia.

O mesmo documento salienta que, "com base na ciência mais recente", as orientações publicadas pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) e pela Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA) "concluem que o número de novos casos de coronavírus entre os viajantes é estimado como sendo inferior ao da população em geral" e que as medidas já aplicadas para a aviação minimizam a probabilidade de transmissão durante o voo.

Associadas a essas medidas estão muitas vezes regras impostas pelos Estados, às saídas e às chegadas, para entrada nos territórios, como um teste com resultado negativo e/ou obrigatoriedade de quarentena no destino.

Nesse aspeto, o guia de orientações, publicado pelo ECDC e pela EASA, refere que "dada a baixa prevalência estimada da covid-19 entre viajantes e o impacto limitado na saúde pública da deteção de alguns casos entre os viajantes, realizando de forma sistemática, os testes aos viajantes para reduzir o risco de importação podem não ser a utilização mais eficaz dos recursos de saúde pública".

No atual cenário de prevalência do vírus nos países da UE, as duas entidades europeias consideram que “os testes e a quarentena têm um impacto limitado na redução do risco de propagação, particularmente no que diz respeito a viagens entre áreas de risco semelhante ou quando se passa de áreas ‘verdes’ menos arriscadas para áreas ‘laranja’ ou ‘vermelhas’ com maior prevalência da doença”.



O ECDC e a EASA notam que essas medidas podem ser apropriadas para atrasar a importação de casos do estrangeiro quando se trata de uma região em que o vírus ainda não está a circular ou quando se conseguiu diminuir os níveis de covid-19 para quase zero. Mas refere que essa avaliação cabe aos Estados-membros.

Assim, as entidades defendem que a obrigatoriedade de testes e quarentena pode ser útil nos casos de viagens de uma zona de incidência extremamente elevada - quando o valor é superior ao limiar mais baixo, de 50 casos por 100.000 habitantes, nas zonas a "vermelho" - para outra zona "vermelha" com uma taxa de infeção muito mais baixa ou uma zona "laranja" ou "verde".



De qualquer forma, independentemente do cenário, o ECDC e a EASA recomendam que os passageiros sejam tratados da mesma forma que os residentes e que estejam sujeitos aos mesmos regulamentos ou recomendações que se aplicam à população local, exortando os países a aceitar não só os seus próprios nacionais e cidadãos da União Europeia, como os seus familiares, e a facilitar o trânsito rápido pelos territórios.

Facilitar as viagens no Natal

Esta orientação assume especial importância numa altura em que se aproxima a quadra natalícia e aumentam as viagens de pessoas entre os países.

Stella Kyriakides, Comissária para a Saúde Pública e Segurança Alimentar, congratulou-se com a definição destas orientações antes das férias de inverno e do Natal, considerando que "as diretrizes de hoje contribuem com uma abordagem coordenada necessária na Europa para garantir que as viagens são seguras".

Como alternativa a quarentenas e testes generalizados para as viagens, as duas entidades europeias recomendam que se forneçam aos viajantes informações completas sobre a situação epidemiológica no país de destino, e sobre as medidas em vigor nos aeroportos e a bordo dos aviões para evitar transmissões.

"Estas informações claras sobre testes, isolamento e regras de quarentena ajudarão a evitar confusões e oferecerão clareza para todo este período de Inverno", refere ainda a comissária.





