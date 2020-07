O luxemburguês Pierre Gramegna e a espanhola Nadia Calviño não convenceram os governos da zona euro.

Paschal Donohoe eleito presidente do Eurogrupo

Telma MIGUEL O luxemburguês Pierre Gramegna e a espanhola Nadia Calviño não convenceram os governos da zona euro.

Na segunda volta da eleição, o irlandês Paschal Donohoe conseguiu reunir os votos necessários para assumir a presidência do Eurogrupo - o grupo informal de ministros das Finanças da zona euro – para os próximos dois anos e meio, em que terá que ajudar a coordenar uma saída financeira para a crise pós-pandémica.



Na eleição apresentaram-se a espanhola Nadia Calviño - apoiada pelo governo português, como é a tradição em cargos internacionais de os países ibéricos se apoiarem mutuamente - e o luxemburguês Pierre Gramegna.

“Todas as coisas boas têm um fim”, diz Centeno ao lançar sucessão no Eurogrupo A abertura oficial de candidaturas será lançada em breve pelo Conselho, e os ministros terão até 25 de junho para enviar as cartas de motivação a apoiar as respetivas candidaturas.

O mandato do português Mário Centeno, que já não detém a pasta das Finanças, e por isso não se poderia recandidatar, termina a 12 de julho e logo de seguida será Donohoe a tomar posse.

Donohoe pertence à família política do centro, a espanhola Calviño vem do grupo dos socialistas & democratas e Gramegna do Renovar a Europa.

