Partidos rejeitam investidura de Pedro Sánchez

Numa ronda de contactos com o rei Filipe VI, os diferentes partidos rejeitaram, esta terça-feira, qualquer apoio à investidura do primeiro-ministro espanhol em funções, Pedro Sánchez. Sem apoio parlamentar suficiente, é já muito provável que os eleitores regressem às urnas pela quarta vez em quatro anos.

Bruno AMARAL DE CARVALHO

Quase cinco meses depois das eleições legislativas, a ronda de contactos, esta terça-feira, dos diferentes partidos representados no parlamento espanhol com o rei Filipe VI evidenciaram o que praticamente todos já esperavam. Não há deputados suficientes para viabilizar um governo conduzido por Pedro Sánchez, o primeiro-ministro em funções. O impasse impede assim a investidura do líder do PSOE pela terceira vez e é quase certo que sejam anunciadas eleições legislativas a curto-prazo. O anúncio da abstenção dos 42 deputados do Unidas Podemos por parte de Pablo Iglesias a Filipe VI deu por terminadas as negociações entre os dois partidos e, a menos que haja mudança na posição do Ciudadanos, tudo indica que há novas eleições legislativas a 10 de novembro. Faltam apenas seis dias para evitar o quarto regresso às urnas em quatro anos.

Na segunda-feira, Albert Rivera informou que o seu partido tinha apresentado uma proposta de abstenção conjunta ao PP para viabilizar Pedro Sánchez se este aceitasse três condições: “um compromisso com Espanha e a economia espanhola”, que “rompa” com o governo de Navarra, onde o PSOE governa com o apoio independentista basco, e se prometer “não indultar” os “golpistas” se os líderes catalães forem condenados no processo em que estão acusados de organizar o referendo independentista e a proclamação da república independente catalã. Pedro Sánchez ainda respondeu, ontem, com uma carta a Albert Rivera para tentar abrir uma nova janela de oportunidade à direita e manter viva a possibilidade de não haver eleições antecipadas mas, esta terça-feira, o líder do Ciudadanos afirmou que o conteúdo da missiva “gozava com todos os espanhóis” porque, ao contrário do que afirma Sánchez, “é mentira que o PSOE esteja” já a cumprir com as três condições apresentadas.

Portanto, a ronda de encontros termina hoje e prevê-se que a Casa Real opte por uma de duas opções: ou designar um candidato à investidura ou constatar a impossibilidade de um acordo e convocar eleições para 10 de novembro.

Dentro do PSOE, de acordo com o espanhol Público, são muitas as vozes que verbalizam as dúvidas e os medos de quem vê com muitos receios um regresso às urnas que se antecipa complicado para os partidos à esquerda. O mesmo jornal afirma que as discrepâncias são feitas em surdina por vários dirigentes do PSOE para não debilitar a posição de Pedro Sánchez em público. Há quem defenda que se podia ter trabalhado mais e melhor um acordo com Unidas Podemos. O certo é que a maioria dos dirigentes socialistas não quer um governo de coligação com a formação de Pablo Iglesias por entenderem que pode dinamitar o executivo em pouco tempo.

De acordo com o Público, Pedro Sánchez nunca quis esta solução. O presidente do governo espanhol em funções foi sempre partidário da proposta que o PSOE apresentou em setembro. Um acordo pragmático, acompanhado de um pacto, uma solução mais parecida à portuguesa, mas com alguns dirigentes do Unidas Podemos à frente de instituições estatais. Foi a posição férrea deste partido nas negociações que levou Pedro Sánchez a oferecer um governo de coligação desde que sem a presença de Pablo Iglesias. Os socialistas estavam convencidos que o líder do Unidas Podemos ia recusar a oferta. Contudo, Pablo Iglesias surpreendeu ao aceitar ficar de fora da proposta. Foram as pastas oferecidas por Pedro Sánchez que lançou a discórdia entre as duas partes. Até hoje.

