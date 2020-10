O relatório concluiu que os trabalhistas infringiram a lei ao não impedirem a "discriminação" sob a sua liderança após anos de queixas sobre a forma como as alegações de antisemitismo eram tratadas.

Partido trabalhista suspende Jeremy Corbyn

Redação O relatório concluiu que os trabalhistas infringiram a lei ao não impedirem a "discriminação" sob a sua liderança após anos de queixas sobre a forma como as alegações de antisemitismo eram tratadas.

O partido trabalhista britânico decidiu suspender o seu antigo líder, Jeremy Corbyn. Em causa está a sua resposta ao relatório sobre o antisemitismo nos Trabalhistas durante a sua liderança.

O relatório concluiu que os trabalhistas infringiram a lei ao não impedirem a "discriminação" sob a sua liderança após anos de queixas sobre a forma como as alegações de antisemitismo eram tratadas no partido. Corbyn afirmou num post do Facebook na quinta-feira que o problema foi "dramaticamente exagerada por razões políticas" pelos opositores da sua liderança e mais tarde insistiu que ele não era "parte do problema".

A medida poderá, agora, causar um braço de ferro no partido entre o líder, Keir Starmer, e os deputados apoiantes de Corbyn.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.