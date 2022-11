Em causa estarão mais de 250 mil urnas, onde o partido diz existirem um número inválido de votos.

Partido de Bolsonaro pede anulação de parte dos votos nas eleições

O partido do atual Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, pediu na terça-feira às autoridades eleitorais a anulação de parte das urnas utilizadas nas presidenciais de 30 de outubro.

Em causa estarão mais de 250 mil urnas (anteriores a 2020), cerca de metade do total utilizado nas eleições presidenciais de 30 de outubro, vencidas, e ratificadas pelas autoridades eleitorais e observadores internacionais, por Lula da Silva.

"Nessas urnas infelizmente encontramos um número inválido", o que indica um

"indício muito forte de mau funcionamento da urna" e "gera incerteza nos dados dessas urnas", indicou o engenheiro Carlos Rocha, responsável pela auditoria do relatório do Partido Liberal (PL).

"Em cada linha de registo da atividade em todas as urnas de modelos antigos o código é inválido", acrescentou.



Numa declaração à comunicação social, sem direito a perguntas, em Brasília, o responsável disse ainda que no seu relatório "descobriu-se que existiram urnas que travaram e foram desligadas no mesmo período de votação e ligadas outra vez". Tal representa, disse, "violação do sigilo do ato de votar".

Num ato contraditório, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ao lado dos auditores, disse que este relatório não representa a opinião do partido.

Brasil, um país dividido Com a vitória de Lula sobre Bolsonaro, o Brasil sai aliviado das urnas, mas a tensão política permanece nas ruas.

Na mesma conferência de imprensa, o advogado do partido, Marcelo Bessa, indicou que nas urnas anteriores a 2020, Lula da Silva venceu por 52% contra 48% para Jair Bolsonaro.

Mas, segundo o relatório, nas urnas novas o resultado foi o inverso: Jair Bolsonaro terá vencido com 51% e Lula Silva registado 48,95% dos votos.

Partido tem 24 horas para apresentar relatório completo sobre urnas

O Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deu, entretanto, 24 horas ao partido do atual Presidente brasileiro que apresente o relatório completo sobre as urnas eletrónicas, das eleições gerais e da segunda volta das presidenciais.

"Assim, sob pena de indeferimento da inicial, deve a autora aditar a petição inicial para que o pedido abranja ambos os turnos das eleições, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Publique-se com urgência", indicou, em comunicado, Alexandre de Moraes, citado pela imprensa local.

